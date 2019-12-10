狗狗6秒開鎖越獄全程不用手　翻看100次也覺得匪夷所思

狗狗的聰明，往往會出乎你意料。 在美國一間獸醫診所裏，有隻聰明的狗狗擁有新奇的技能，就是懂得開鎖。牠的開鎖技巧相當特別，只要6秒鎖便能成功打開鎖頭，而且全程不使用手。

（fb@Rock Creek Veterinary Hospital）

美國科羅拉多州的Rock Creek Veterinary Hospital，近日在Facebook裏分享了一段有趣的影片，當中可看到一對狗狗好友，正計劃着準備越獄。牠們是擅長開鎖的Ty，以及在背後策劃的Dilly。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從影片中可看到，只見Ty走近門邊，然後便把舌頭伸出來，不到2秒鐘時間，已成功把鎖打開。聰明的牠更清楚知道需要同時打開兩個鎖，門才能順利打開。於是二話不說，已把舌頭伸出來，瞬間打開第二個鎖。整個開鎖過程只是6秒！而且完全沒有用手。

不少人帶毛孩來看病，也會來探Ty與Dilly。（fb@Rock Creek Veterinary Hospital）

據Rock Creek Veterinary Hospital的獸醫Patrick Kalanzi表示，其實Ty和Dilly不是經常被困在籠裏，只是有時候工作較忙，才會暫時把牠們關起來。而Ty實際上只是看過幾次開鎖方法，沒想到這麼輕易便掌握到了。

Ty是隻聰明的鬥牛犬，同時也是個成功的脫身術表演者。 Patrick Kalanzi

【來到獸醫診所，除了看病外，也可能是進替狗狗行絕育。齊來看這誕下21隻小狗創世界紀錄的狗狗，牠和孩子們的可愛模樣】

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