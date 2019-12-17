【狗保暖】柴犬霸住暖爐不肯走開　眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。 日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

柴犬小太郎硬霸著暖爐，不讓弟弟爬過去。（Twitter圖片：kotaro_chang）

日本網民家裏養了一隻5歲柴犬「小太郎」，牠是位非常寵愛家中的人類弟弟，每天都會陪伴在弟弟身邊，照料他的生活。自從天氣變得寒冷之後，他倆的關係就開始改變，尤其在網民拿出暖爐後，弟弟就徹底失寵！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小太郎每天都寸步不離地顧在暖爐前，即使弟弟想找牠玩耍，牠依舊動也不動。偶爾弟弟也想窩到暖爐前，可是小太郎絕不退讓，一直擋在他身前，即使弟弟動手動腳，牠仍然絲毫不動，連網民也不禁把他們互動的照片貼上Twitter：「即使弟弟再可愛，狗狗在暖爐前亦絕不退讓。」

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網民後來在暖爐加上安全網，避免小太郎和弟弟靠得太近。（Twitter圖片：kotaro_chang）

照片獲得近12萬網民點讚，大家都覺得他們的互動非常溫馨。正當大家都以為小太郎是獨佔暖爐才不讓弟弟靠近，有眼利網民便留言道：「牠在守護弟弟！」、「牠知道暖爐很危險，所以才不讓弟弟靠近。」、「牠在防止弟弟燙傷。」、「很溫柔的孩子，即使弟弟躺在牠尾巴也不會生氣。」

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

▼▼▼點撃圖片放大，看Ichi、Sora及Ame的溫馨生活▼▼▼