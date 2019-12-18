14歲心臟病銀狐病危　主人每天餵強心藥續命惹熱議：捨不得放手

寵主總有一天要面對愛寵離開的一刻。 台灣有隻患心臟病的14歲混種銀狐犬，過去一年持續受到疾病折磨。由於狗主不忍跟牠分別，每天只好餵牠吃強心藥續命，結果惹來網民爭議。

14歲混種銀狐犬因心臟問題，需要每天餵強心藥續命。（受訪者提供）

台灣有位狗主家裏養了隻14歲混種銀狐犬「澎澎」。隨著年齡增長，澎澎的身體開始出現種種毛病，不單有嚴重的骨刺，而且心臟急速退化，導致身體狀態每況愈下。雖然目前的情況未算最壞，但牠的精神已經欠佳，不像往日能時常在狗主身邊打轉。狗主為了幫牠續命，只好每天餵澎澎吃強心藥，「去年受細菌感染以後體況很差、每天都要吃藥控制。我每個禮拜都要去拿藥、每天餵藥，但是看牠吃得下、睡得好，我就覺得很欣慰。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「因為我的自私，想要牠一直活下去而每天餵牠吃藥，看牠很痛苦我還是捨不得放手讓牠走。」狗主指醫生目前仍未建議澎澎要安樂死，不過牠已經用到藥效最強的強心藥，假如情況持續轉差，或者再無藥可施。

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「我不是好主人，我每天都好擔心牠睡到一半就去天堂了。如果到最後一刻......我應該就放手讓牠走對吧？」這篇帖文發布到facebook後，隨即吸引了2千多名網民留意，部份網民勸主人放手，留言指：「生死有命，該放手就放手，雖然心很痛！」，也有部份網民感同身受，留言鼓勵主人指：「你這不是自私，你是盡人事。」、「不捨得病痛折磨，也不捨得牠的離開。」、「我覺得還能走、還能吃先別考慮放手，牠一定還想繼續陪伴你們。」、「人都是自私的，誰也無法做到生死離別也放得開…」狗主最後也留言指出：「 謝謝大家，我會讓澎澎順其自然的。」

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

不少主人都會選擇默默陪伴老狗，跟牠走過最後的道路，「黑熊」的主人也不例外。

寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

台北的一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

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分享溫馨暖心的故事！金毛尋回犬Barley與牠的好朋友Fluffy每天都形影不離！

來自荷蘭阿姆斯特丹的金毛尋回犬Barley，不管走到哪裡都會喜歡帶著毛公仔Fluffy，無論睡覺、散步、大小便、看電視，都要帶著Fluffy，簡直就像它的貼身保鑣！

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