貨送到了！速遞員遇熱情狗狗　牠竟叼來這窩心東西

狗狗在遇到陌生人時，通常都相當警戒，會發出吠叫聲。因此速遞員與狗狗，往往水火不容。但美國UPS的速遞員，似乎得天獨厚，極受派遞途中遇到的狗狗歡迎。牠們不單只翹首以待等速遞員到來，甚至拿着毛公仔等玩具求陪玩呢！

牠是來自Washington的Molly，牠知道速遞員辛苦了，特意拿了坐墊出來，希望給速遞員坐下休息一會兒。（ig@upsdogs）

在Facebook平台中有一個UPS DOGS的社交群組，最初是由速遞員Sean McCarren所建立的。他表示自己從事速遞工作已19年，經常要面對單一的送貨路線，因此是件頗沉悶的事。但在送貨途中，總不時會遇到熱情可愛的狗狗，令工作增添樂趣。因此，Sean決定要開Facebook專頁與IG帳號，讓所有同事把送貨途中遇到的狗狗相片上載，將快樂分享開去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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最熟悉的陌生人

速遞員雖然工作忙碌，但還是有停下來的時候，而且由於他們經常走相同的路線，因此很容易與客戶的狗狗建立起良好關係。為了令狗狗們開心，許多速遞員更是常備零食在身，結果更受狗狗歡迎！

經常來訪的速遞員，和狗狗成了好友。（ig@upsdogs）

藉着手中的零食，速遞員雖然陌生，但已和不少狗狗成為好友。不少狗狗翹首以待，盼望速遞員的到來，甚至有狗狗叼着玩具前來，希望速遞員陪牠們玩。在眾多速遞員與狗狗親密照中，最令人印象深刻的，是一隻叫Molly的狗狗，牠竟叼着坐墊前來，像是擔心速遞員累了要好好坐坐。

你想替我送貨嗎？（ig@upsdogs）

目前這個UPS DOGS的IG已有近50萬人追蹤，如果每天都能看到速遞員遇到的可愛狗狗的照片，相信會是件相當療癒的事。