【流浪貓】心疼孤兒貓　清潔工帶貓糧餵食　35個窩心畫面暖入心

流浪動物每天都過著朝不保夕、顛沛流離的生活。幸好，還有不少市民愛錫著牠們。 台灣有位網民喜歡帶著相機拍攝街貓，他早前便在車站拍到窩心的一幕：有位清潔工靜靜地看著小貓吃東西，並在旁邊露出溫柔的微笑。

台灣網民Tommy日前在宜蘭的加油站遇到溫馨的一幕，於是立即拿出相機，捕捉這個暖心的畫面。照片裏有一位約五、六旬的清潔嬸嬸，一邊坐在椅子休息，一邊看著小貓玩耍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「嬸嬸覺得牠很可憐，所以只要有到站內做清潔工作，就會帶著東西來餵食。」Tommy上前跟嬸嬸打招呼，才得悉她在幾個星期前，於加油站遇到這隻小貓咪，相信牠是在加油站附近出生的。當時牠還有母貓在身邊，可惜沒多久就只剩下牠一隻，她看著小貓咪孤零零，便開始帶著食物去餵牠。

Tommy跟貓咪很親近，每次拍照時都會有數隻貓咪靠近。（facebook圖片：貓蹤。貓影）

▾▾▾點撃圖片放大：看更多暖心畫面▾▾▾

+ 29 + 28 + 27

Tommy閒暇喜歡帶著相機，在台灣街頭拍攝街貓，他亦成立了一個facebook專頁，專門跟網民分享貓照。他把這張「嬸嬸與貓」的照片分享到facebook群組「愛貓聯盟」後，隨即獲不少網民點讚，部分網民留言道：「有溫度的相片」、「真切自然的情感」、「好溫暖」。