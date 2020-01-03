【黑狗】40個形象顛覆你對黑狗的概念　史上最配合攝影師的面癱狗

不少人覺得黑色狗狗，看起來很兇，很具攻擊性；也有人認為養黑狗會帶來不吉利，甚至乎現在人人都喜歡替毛孩拍照留念，但與黑狗合照時總像是看不到牠們，因此黑狗總是得不到寵愛。其實這一切都是無知說法，每隻狗狗都有可愛的一面，只是你沒有察覺得到。

為了打破黑狗給人無趣核板印象，攝影師Samuel Jurčić便為自己家的德國短毛黑狗打扮出不同造型，令黑狗也可活潑起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，Lal百變造型，張張都令你印象深刻】

+ 36 + 35 + 34

這隻可愛的黑狗叫Lal，不是那種表情特別多的狗狗。但Samuel明白，要拍出好照片，其實不用勉強狗狗，只要花點心思，就能令拍出來的黑狗顯出獨有魅力。

美女狗狗在身旁，也是面無反應。（ig@lookoflal）

要黑狗在拍照時出眾，其實花點心思便可以。Samuel透過身邊的事物，加上創意的演飾，令狗狗Lal拍出來的照片，張張獨特，令人印象深刻。

當然，拍這些照片也不是沒有難度。要Lal長時間維持不動的姿勢，並不容易。但Lal本身就好靜，加上木無表情，拍照總算順利。如果你對Lal的古怪造型有興趣的話，不妨追蹤牠的IG帳號，你一定會被牠的可愛形象所吸引。