【狗狗行善日2020】狗尾巴眼看手勿動？寵物按摩師教5招必殺技

香港愛護動物協會於今天（ 1月5日）在迪士尼旁邊舉辦「全城狗狗行善日2020」。《香港01》寵物頻道「毛孩子」亦有在現場設攤，並邀請資深寵物按摩師Jane到場，為大家示範正確的按摩手法，參加者的善款更會捐予愛協。 不少人都認為狗尾巴是狗狗的「禁地」，應眼看手勿動，避免惹惱狗狗。然而，Jane卻指出適當地按摩尾巴，有助增強腸胃及消化系統，能改善便秘問題！

寵物按摩師Jane與柴犬豆豆為參加者展示按摩手法。

是次香港愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日2020」，《香港01》邀請到資深寵物按摩師Jane Lo到場，向大家示範寵物按摩技巧。

她首先向各位寵主介紹狗狗的骨骼、肌肉結構，身體各部位的名稱，並講解按摩的各種好處。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

部份狗狗會因年老、受傷、先天骨骼發展不良，導致關節、肌肉時常感到繃緊及痛楚，按摩不但可以舒緩不適，還可以強化肌肉，減緩關節退化。

不少狗主到場參加按摩班。

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開始及結束

輕柔地從頭部輕撫到尾部3次，主人可同時做深呼吸，帶領狗狗一起放鬆。

頭部

主人可以用雙手手指托著狗狗下巴，以姆指輕按額頭至後頸的肌肉，如大型犬則調轉，以姆指托頭，手指輕按額頭至後頸的肌肉。

頸部

主人可以用手指搔抓輕捏頸椎及兩旁的肌肉，並推擠頸及下鄂的垂肉，可以舒緩肩頸的肌肉。

肩膀

肩胛骨，利用搓麵粉的手勢，沿肩胛肌肉打圈，當狗狗劇烈運動結束後，可利用此按摩手法舒緩狗狗肌肉，改善疲勞情況。

尾巴

不少主人都知道「不能亂弄狗狗的尾巴」，不過Jane指按摩尾部可以增強狗狗腸胃系統，改善便祕不適。

按摩前可輕按狗狗屁股近尾巴的部位，然後輕輕捉著尾巴末端， 形成一個鉤，再順時針打轉5次，及後再逆時針打圈5次。

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Jane指出按摩雖然不能取替藥物治療，卻能有效舒緩狗狗關節、肌肉不適。而且主人替寵物按摩的過程裡，還能增進雙方的感情。

然而，並非每隻寵物都適合做按摩，Jane指出，「如果狗仔有癌症，按摩會加速血液循環，有機會令癌細胞擴散。」主人為狗狗按摩前，應先了解牠的健康狀況。

逾千名市民參與

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香港愛護動物協會「全城狗狗行善日2020」有超過1200名市民參與，場面熱鬧。至上午11時許，參加者已陸續回到起點，參加場內攤位活動。