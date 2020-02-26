【狗心理】狗狗幾乎要安樂死　時刻心慌慌　主人出招秒安撫情緒

流浪狗Tofu被收養後，對任何事物都感到驚慌，無論是大人、小孩、狗狗、食物，甚至是地板，都會令牠感到非常驚慌，狗主為了安撫牠的情緒，決定開始著手製作能令Tofu感到安心的「堡壘」。

Rosanne跟Tofu第一次見面的時刻。（facebook圖片：Rosanne Van Zanten）

四年前，流浪狗Tofu被義工救起，送到羅馬尼亞的動物收容所，當時羅馬尼亞正下著大雪，氣溫低至攝氏零下20度。居住在荷蘭的Rosanne Van Zanten在社交平台看到牠的照片後，留下了深刻的印象。隔了一陣子，Rosanne再看到Tofu消息，由於牠仍然未找到領養者，正準備送往安樂死。Rosanne於是決定要領養牠，帶牠離開冷冰冰的收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Tofu經歷了三天車程，終於從羅馬尼亞來到荷蘭。Rosanne跟Tofu初次見面時，已經察覺到牠是隻很安靜的狗狗，相處過後才發現牠對任何事物都感到驚慌，無論是大人、小孩、狗狗、食物，甚至是地板，都會令牠感到非常驚慌，只有躺在柔軟的東西上，牠才能找到一絲絲安全感。Tofu經常會用床、毛毯、枕頭，甚至沙、草，築成安全的堡壘，當牠感到安心時，便會像隻小狐狸般捲著睡。

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親手縫「狗堡壘」減低焦慮感

她發現Tofu並不是「隱藏」自己，只是想被東西「包圍」，於是開始著手製作能令Tofu感到安心的「堡壘」──能包覆牠身體的狗床。當Tofu感到不安時，牠會走回堡壘睡覺，假如牠感到安心，就會從牠的堡壘出來。現在，只要Tofu窩在牠的保壘，就可以安心跟著Rosanne外出，即使坐在單車的置物籃上，亦不會感到焦躁。

及後，Rosanne發現有很多寵物都遇到同樣的問題，於是開始著手為其他狗狗製作寵物床，「在過去10個月裏，我為小動物製作了超過300張床。」