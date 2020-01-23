混種牧羊犬自小歪面　 怪樣背後藏痛心悲劇　華麗轉身成治療犬

以貌取人的情況不但常見於人與人之間，在人與動物之間也不時會出現。加拿大一頭混種牧羊犬因自小歪面，忍受了不少異樣目光，直至最近才遇上新的飼主，展開新生。據收容所職員透露，原來狗狗並非天生歪面，而是因曾經歷一宗悲劇。

加拿大一頭名叫Brodie的狗狗擁有一張令人難以忘懷的臉，因牠的口鼻明顯地歪向左邊，而右眼眼球則不尋常地突出。Brodie在出生僅13天後就被狗媽媽咬，頭骨及臉部嚴重受傷，臉部因此永久變形，右眼的視力亦部分受損。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗Brodie有著一張令人難以忘懷的臉。（SWNS）

Brodie是邊境牧羊犬犬混德國牧羊犬，樣貌理應非常帥氣，但因兒時的那宗悲劇，害牠餘生也要頂著一張歪掉的臉生活。現時一歲的牠其實曾有過飼主，但其後因被指「過分活躍」，不幸被送到收容所。職員們隨即熱心地為Brodie尋找新的歸宿，自他們在網上公布了Brodie的相片後，隨即有數以百計的網民表示有意領養，最終由一對年輕情侶脫穎而出。

Brodie和新飼主家中的狗狗。（Instagram@bestboybrodie）

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30的Amanda Richter及其23歲的男友Brad Ames表示，對Brodie一見鍾情，即日就將牠接了回家。Amanda為Brodie的遭遇大感心痛：「我每天看見牠的相片也會哭泣數次。」另外，她亦大讚Brodie活潑聰明：「Brodie的腦袋絕對正常，牠只花10分鐘就能學懂新指令，只需要你對牠付出多點耐性。」

雖然有著一張與別不同的面容，但Brodie似乎對此不以為意，仍表現得非常樂觀和活潑。Amanda透露，正打算訓練牠成為治療犬，讓牠能鼓勵其他同樣有著明顯缺陷的人們。

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