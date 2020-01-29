【武漢肺炎】寵物節2020宣布延期舉行　日期另行通知

鑑於近日本港新型冠狀病毒感染的情況，「香港寵物節2020 暨 國際寵物用品博覽」主辦單位今日（29日）宣布，有關活動將延後舉行。

每次寵物節，都是毛孩主人買東西給愛寵的好機會。（資料相片）

大會宣布，原定在2月6日至9日（星期四至日）於香港會議展覽中心3號展覽廳（Hall 3）舉行的「香港寵物節2020 暨 國際寵物用品博覽」（寵物節），因本港新型冠狀病毒感染的最新情況，並考慮到所有相關工作人員、入場人士及寵物的健康，主辦機構決定延期舉行。

主辦機構表示，新的舉行日期仍有待與香港會議展覽中心商討，稍後會再作另行公布。

各門券安排事宜：

- 透過7-eleven便利店預先購買門票及透過The Club以積分換取門票的市民，可直接向7-eleven及The Club安排退票事宜。

- 透過網上系統登記之電子免費門券之人士請保留相關電子門券，待公布新的舉行日期可再作入場使用。

- 透過其他渠道所獲取之實體入場換領券人士請保留相關換領券，待公布新的舉行日期可再作入場使用。

如對寵物節有任何疑問或想取得最新資訊，可瀏覽www.petshow.com.hk，或Facebook專頁「香港寵物節 Pet Show」