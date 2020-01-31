貓奴被鬼壓床　醒後手臂現神秘記號　網民震驚：我也想要！

如果你在睡醒時，突然發現手臂上出現神秘痕跡，會否相當惶恐不安呢？這位貓奴起初還以為是鬼壓床，急急把拍下照片放到網上。不過，聰明的網民已秒緝兇，找出了誰是兇手！

能擁有貓咪肉球印！實在令人羨慕。（twitter@delpilot）

這則有趣的事件，由網民delpilot在Twitter分享出來。他指某天午睡醒來，忽然發現手臂上多了幾個神秘的痕跡。於是拿出手機拍下，並分享到網上救助。不過，心水清的網民很快就找出兇手了，這幾個烙印，不就是貓咪肉球嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，貓咪是如何深情地在貓奴手上留下神秘烙印】

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只要留心細看，其實也不難察覺這是貓咪肉球的印記。原來網民家中養了隻5.5kg的貓咪，在午睡時貓咪總愛趴在貓奴手臂上。結果，一個20分鐘的午間小休，便生產出這「愛的印記」。

這個只有貓奴才能享受的樂趣，令其他網民瘋狂討論。「為何這印記沒法生在我身上？」、「太可愛了！快來壓我」、「為何我身上只留下抓痕！」、「這幸福不屬於我」、「實在太令人羨慕，貓咪可借來嗎？」

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