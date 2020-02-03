【武漢肺炎】一夜封城貓狗缺水缺糧　外賣員代客餵貓揭人間悲劇

武漢自1月23日起封城，除了市民進出受到影響外，就連一眾寵物也受到波及。武漢有數以萬計的寵主在農曆新年回鄉，遺下寵物在家，至今因「封城令」而無法回家，不少寵物逐漸出現缺水缺糧的情況。為了拯救愛寵，有身在外地的寵主甚至委託外賣員幫忙，上門餵貓鏟屎。

新型肺炎在內地武漢市爆發，令武漢成為首個「封城」的城市。在逾千萬名居民當中，有部分人為寵主，他們原本短短數天的回鄉之旅，卻因「封城令」而無限期延長，被他們獨留在家的寵物們因此面對著缺水缺糧的危機。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

武漢「封城」導致大量寵物被逼獨居。（微博）

外賣員接「上門餵貓」訂單

在微博上不難找到一大群無助的寵主，紛紛在請求他人幫忙上門餵貓，甚至成立了不少互助群組。一位化名為「悟一」武漢外賣員在微博上透露，他在年初二接到一宗特別訂單，那位女客人因回鄉探親而無法重返武漢，因此拜託他上門餵貓及鏟屎。他到達客人住所後，才發現地上有數具初生小貓屍體，另外亦有一隻貓媽媽在房內亂竄。

客人得知消息後崩潰大哭，悟一形容情況「荒誕且不真實」。他透露，其他同事亦接到類似訂單，被身在外地的客人委託放狗，可見「獨居寵物」的現象絕非冰山一角。

▼▼▼▼▼武漢內還有很多獨居寵物，點擊了解其他心碎個案▼▼▼▼▼

+ 36 + 35 + 34

武漢動物協會接數百宗求助

眼見無數毛孩受缺水缺糧危機威脅，部分身在武漢的愛動物之人決定互相幫助，為未能回家的寵主上門代餵飼寵物，免得毛孩們因此而挨餓或受苦。

同時，武漢動物協會亦表示會提供照顧寵物服務，發言人指過去一周已接獲300多宗求助，仍有近400宗個案待跟進。