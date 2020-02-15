當5年寵物攝影師　暖男的難忘：狗主哭求為衰竭狗影遺照

不少攝影師都喜歡從事寵物攝影。吸引著他們的，不單是可愛的寵物們，還因為影頭背後窩心的人寵故事。 蔣平從事寵物攝影5年，除了學會各種寵物攝影必備的技巧，還接觸了無數感人的人寵故事，當中最難忘莫過於有狗主哭求他為器官衰竭的狗狗拍照，留下最後的倩影。

蔣平從事寵物攝影師5年，見證無數人寵故事。（梨視頻）

愛與寵物打交道

蔣平從事寵物攝影師5年，他平日接觸最多的寵物是狗和貓，但偶爾也會拍攝另類寵物，例如兔子、蜥蝪、蛇等。拍攝寵物最難的地方是牠很好動，於是蔣平想盡辦法令牠聽話，其中一個辦法，就是把牠們放在高一點的地方，例如桌子、椅子，局限牠的活動範圍，令牠無法亂動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過最有效的方法，莫過於依照牠的喜好，準備一些玩具、零食，並花時間跟牠互動，跟牠打交道，寵物願意親近攝影師，亦會令拍攝過程更加順利。由於寵物好動，所以寵物攝影師必須要有耐心，有時可能拍攝近百張才能選出一張。

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5年來，蔣平亦見證了無數喜與悲，接觸到無數人寵故事，當中令他最難忘的是，有飼主哭求他為身體衰竭的寵物拍攝，「這隻北京狗在他定已經養了11年、將近12年，因為最後身體不適衰竭，當時這個主人抹著眼淚找到我，說給牠一起拍個照片，作為一個留念。」

他為這隻狗狗拍照後，覺得非常感動，「這隻狗這一生也算相當幸福了。因為牠遇到一個好主人。」

寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

感動的寵物故事不止一宗，台北一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

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來自荷蘭阿姆斯特丹的金毛尋回犬Barley，不管走到哪裡都會喜歡帶著毛公仔Fluffy，無論睡覺、散步、大小便、看電視，都要帶著Fluffy，簡直就像它的貼身保鑣！

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