【狗行為】陌生郵差超愛金毛犬　 狗主聊天發現：他的愛犬剛畢業

寵物總是有種神奇的治癒力，能夠安撫人們受傷的心。 早前，有隻金毛尋回犬察覺到新來的郵差好像悶悶不樂，於是每天定時走出家門等他，給他暖暖的擁抱。經飼主了解後，終揭開郵差傷心的原因。

金毛犬Moose每天都會迎接郵差。（Instagram圖片：the.life.of.moose）

將近兩歲的金毛尋回犬Moose現居於美國。幾星期前，有位新郵差分配到Moose的社區，他跟Moose好像特別投緣。從此以後，每天郵差派件前，Moose都會走出家門，在大門等待郵差的到來。每當看到郵差，都會給他熱情的擁抱。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗主看到郵差跟Moose的感情如此好，於是主動跟他打招呼、聊天，結果發現郵差也是位狗主。不幸的是，原來郵差的狗狗最近離世了。

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Moose大概察覺到郵差情緒低落，所以才主動跟他擁抱、玩耍吧？郵差的工作原本是把信件、包裹派送到人們的手上，現在卻多了一份特別的「回報」郵差亦跟狗主提及，他很喜歡Moose把滿滿的愛分給他。狗主亦希望Moose跟郵差的友誼可以繼續下去。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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