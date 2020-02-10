混種狗也很聰明　牠每天獨自坐巴士　達成心願後更懂坐車回家

每天都要放狗，這樣狗狗才能快樂健康地成長。 不過，在美國便有一隻狗狗，牠沒有主人陪同，卻會獨自坐巴士，到達目的地後更會盡情放電，玩累了又會坐巴士回家！

我要去狗公園！（fb@Eclipse Seattle's Bus Riding Dog）

在美國西雅圖，有隻8歲大的狗狗Eclipse，牠是隻拉布拉多犬與獒犬的混種狗狗。牠每天最高興的事，就是可以坐巴士！牠早已是整個小區裏最知名的狗狗，身上會掛着一張乘車證便獨自上車。每次上車後，總是引來司機與乘客們的關注，大家都很歡迎狗狗，更會騰出位置讓牠可以坐車到目的地。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大，看看Eclipse的可愛舉動，自己的步自己散】

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至於Eclipse的目的地在哪裏？巴士司機與乘客們都很清楚，就是當地的狗狗公園了。牠現在幾乎每天都會乖乖地在巴士站等車，然後乘坐D線前往Belltown Dog Park。

Eclipse的故事再次被網上瘋傳，牠獨自坐巴士的事情，已發生了好幾年。（facebook）

原來，Eclipse的主人在7年前，從鄉村搬到城市後，便開始帶着狗狗一起坐巴士去狗公園，當時Eclipse只有6個月大，經過主人多次帶路，牠對坐巴士與狗公園的路線已很熟識。

大家都習慣與狗狗一起坐巴士。（fb@Eclipse Seattle's Bus Riding Dog）

一次意外令狗狗成名

為何Eclipse要獨自坐巴士呢？這不是狗狗主人不愛錫牠，而是牠實在太心急了。在Eclipse的主人Jeff Young在Facebook裏已表示，幾年前他帶狗狗坐巴士散步，有一次因為與朋友聊天談得興起，沒留意巴士到站，沒想到Eclipse竟一縷煙似的衝上了巴士。

Jeff沿着巴士路線找狗狗Eclipse，最終在經常去的狗狗公園裏找到了牠。但Eclipse似乎從沒擔心過，在公園裏奔跑得極開心，令Jeff實在哭笑不得。

遇上熱情的女粉絲。（fb@Eclipse Seattle's Bus Riding Dog）

現在的Eclipse已能獨自離家，自行坐車到狗公園。不過，最大難題就是牠沒法得知巴士是前往哪裏。但由於Eclipse在當地實在太有名，大家都很樂意為狗狗作出提示，如果上錯車的話，巴士司機也會告訴牠。

最有趣的，還是Eclipse在狗公園玩累了，竟然懂得坐巴士回家！所以司機和乘客要遇上牠，其實並不困難！

狗狗獨行小插曲

起初，當地的運輸部門並不認同狗狗可獨自乘車的舉動，要求Jeff陪同狗狗並繫繩上車，但經過不少司機和居民們的反映、解釋和爭取後，運輸部門最終妥協，認可Eclipse有「自行乘車權」，可繼續瀟灑地獨自坐巴士去玩！

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