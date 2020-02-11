【口罩配泳鏡】全副武裝抱貓藏有苦衷　網民：貓的名叫武漢肺炎？

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，各地居民為了防疫出動各式各樣的法寶，戴口罩、護目鏡、太陽帽，可說是奇招百出。 台灣有位女生亦戴上口罩、游泳鏡，不過她「全副武裝」並非為了防疫，只是為了抱貓？

女生戴上口罩、泳鏡「全副武裝」只為了抱貓？（受訪者提供）

貓主陳小姐昨晚（2月10日）在facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」分享了兩張照片，相中有位女生戴上口罩、游泳鏡，正當大家以為女生為了防疫，才會「全副武裝」地抱著貓咪，沒想到陳小姐竟然寫到：「我妹天生對貓過敏，每次抱我兒子（貓咪）眼睛都會感覺快瞎了，而且會非常腫...」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「貓毛令她的雙眼紅腫、鼻子痕癢，會一直打噴嚏，於是莫名地想到戴口罩、戴泳鏡。」貓主陳小姐接受訪問時指出，她的妹妹非常愛貓，即使有很嚴重的貓過敏，每次看到跟貓接觸都會「難過得要死」，她還是堅持要抱貓，「她說這方法有效，抱了兩小時都沒異狀。」

▾▾▾點撃圖片放大：看妹妹如何全副武裝抱貓▾▾▾

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貓咪雖然沒有被這副怪模樣嚇到，不過每次看著她這樣子，神情都會非常無奈。陳小姐把妹妹全副武裝抱貓的照片分享到facebook後，不到一天已經獲近2萬位網民點讚，近5百個留言，有網民指出：「是真愛啊」、「為了抱貓在所不惜」、「這就是我們常說的專業！」、「貓名是武漢病毒嗎？」

有網民則留意到貓咪無奈的表情：「主子的表情完美詮釋了熱臉貼冷屁股」、「妳兒子感覺沒有很愛她，勉強是不會幸福的」也有網民建議她戴上護目鏡、面罩等等，會比游泳鏡舒適。大家為了抱貓又出動過什麼法寶呢？

日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

▼▼▼點撃圖片放大：看超人盡心盡力照顧小幼貓Koma！▼▼▼

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

▼▼▼點撃圖片放大，看Ichi、Sora及Ame的溫馨生活▼▼▼

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寵愛毛孩的男生才值得繼續交往，台北有位男主人睡夢中被狗咬傷，不單沒有責怪牠，還出言維護牠。

台北的一隻狗狗「黑熊」去年因已屆13歲高齡，曾在外出時不慎在女飼主蘇飛的背上失禁，蘇飛不但沒有責罵牠，反而輕聲安慰自責的牠。兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男飼主，令他腳部流血；他同樣沒選擇責罵，更出言維護狗狗，「牠就是老了」。

▼▼▼點擊圖片放大：看男主人被咬經過▼▼▼▼▼