【情人節】見男友對柴犬超有耐性　台女秒決定終身大事：沒選錯人

對一般人而言，戀愛也許只是兩個人的事，但對寵主來說，戀愛可是兩個人加上寵物的事。家中養有一隻柴犬的小婉坦言，十分在乎另一半對愛犬的態度，而她老公對其愛犬的悉心呵護，正是令她當初決心下嫁的原因之一。

來自台灣的小婉和老公拍拖一年多即決定結婚，而令她認定眼前人的其中一個原因就是「愛屋及烏」這4個字，她指老公對其愛犬的照顧可謂無微不至。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小婉帶同「奶茶」一同拍婚照。（受訪者提供）

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下嫁全因「愛屋及烏」

小婉所養的柴犬「奶茶」現時年約5歲，她坦言很重視另一半是否愛狗之人。幸好，她的老公與奶茶一拍即合，不但經常會陪奶茶散步和玩耍，而且也對奶茶甚有耐性，會容忍奶茶偶爾搗蛋。至於奶茶也很愛親近這位「新爸爸」，就連他開車時也要緊緊黏著他。

眼見兩位最愛融洽相處，小婉表示能感受到老公愛屋及烏的心，在內心暗嘆：「確實沒有選錯人！」她直言：「畢竟柴柴本來是自己家的，他現在把柴柴當成自家的一份子去愛牠，讓我很感動！」

老公對其愛犬無微不至的照顧，是小婉認定眼前人的其中一個原因。（受訪者提供）

除了日常生活外，二人的婚照也不乏奶茶的蹤影。小婉表示，和奶茶一同拍婚照是她的夢想，「即使未來牠離開我們，當了小天使，起碼我還有這些牠曾參與我人生大事的美麗畫面。」小婉和老公在婚照中均流露出幸福滿溢的笑容，二人注視著奶茶的眼神亦如出一轍，同樣充滿寵愛。也許這正是愛情該有的模樣，接納並喜歡對方的所有，努力將「你」和「我」變成「我們」。

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