【領養貓】單眼貓右眼只剩裝飾功能　14年前經歷一生中最痛的事

有缺陷的貓狗通常也很難覓得領養者，流浪貓「阿肥」算得上是幸運的一群。14年前牠因車禍而失去左眼，而右眼的視力亦接近全失，幸好牠後來遇上現任飼主Catty，為顛沛流離的日子寫上句號。阿肥的右眼總是又圓又大的，但原來這正揭示了牠過去的悲慘經歷。

轉眼間，Catty與阿肥已共度了14個年頭，彼此間早已密不可分。Catty憶述，收養阿肥時牠已是成貓，因此牠目前已起碼15歲，是位童顏的貓老伯。當年，疑因車禍而重傷的阿肥獲一對年輕情侶救助，進行了切除左眼眼球的手術。這對情侶繼而為阿肥在網上尋找新家，輾轉找到Catty，促成了這段緣份。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「阿肥」在14年前遇上現任飼主Catty。（受訪者提供）

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14年前，本是流浪貓的「阿肥」疑因遭遇車禍，導致眼球突出。在一對年輕情侶的協助下，阿肥遇上了現任飼主Catty，自此有了一個溫暖的家。Catty笑言當下並沒有考慮太多，「看到領養文沒什麼人回應，沒人養那我養吧！」

右眼恍如裝飾 瞳孔失收縮功能

Catty坦言，阿肥其實已接近全盲，「現在剩的這隻眼只有裝飾功能。」因阿肥僅餘的右眼失去了感光收縮的功能，所以瞳孔永遠也保持著又圓又大的可愛模樣。然而，阿肥並沒有因這場意外而自暴自棄，牠依然熱情親人，性格十分和善。Catty指牠很喜歡主動幫其他貓舔毛，亦很愛舔飼主的手。

在Catty眼中，阿肥和健全的貓沒太大差別。（受訪者提供）

在Catty眼中，阿肥和健全的貓沒太大差別，也同樣值得被疼愛，「其實不管有沒有健全，有心用愛照顧才是核心。」

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