武漢肺炎│全城搶紙巾　豪爽貴婦狗家中製雪地效果　主人竟超平靜

武漢肺炎疫情持續擴散，造就市民搶購日用品的風氣，以往垂手可得的紙巾和白米亦成大眾目標之一。港人阿楠的愛犬卻偏偏要挑這時候搗蛋，將一整包紙巾當成玩具，不少網民見狀也紛紛大嘆心疼。

貴婦狗Chacco現時僅11個月大，飼主阿楠形容牠性格調皮，「平時都係無時停」。上週，Chacco竟然趁著家中無人之際，將房內的一包紙巾咬得支離破碎，讓阿楠好氣又好笑。

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阿楠早前與網民分享Chacco咬爛紙巾的「壯舉」，並開玩笑地嘆道：「啲紙巾好貴架」。阿楠接受訪問時表示，當時他正外出吃飯，而Chacco就趁著這段時間發現了一包未開的紙巾，與其「搏鬥」了整整40分鐘。幸好他在回家前，先透過家中的閉路電視發現了愛犬的行為，回家當下才不至於被嚇呆。Chacco被當場捉獲，隨即擺出一副無辜臉，令阿楠坦言「嬲都嬲唔落」。

網民替飼主感心疼

雖然大眾近日四處搶購紙巾，但阿楠表示並沒因此而心疼，不擔心家中存貨不足，「一包半包啫」。反而網民們看到紙巾慘烈的「死狀」，不禁替飼主感心疼，笑言「好彩無玩口罩」、「佢都相信政府，唔驚」、「罰佢聽日落去排隊買返」、「依家有錢都無廁紙㗎小朋友」、「起碼無咗一層樓」、「佢話係廁紙怪撩佢決鬥，唔關佢事」。

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