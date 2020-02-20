武漢肺炎│封鎖升級義工被逼停餵食　貓狗等死主人只能無聲吶喊？

武漢肺炎疫情持續，許多人都是有家歸不得，被逼與毛孩分開。 近日武漢當地發出更嚴格的管控，要求封閉所有小區、嚴禁車輛出入，因此就連義工想去餵貓狗也沒辦法。目前只能呼籲民眾團結起來，小區間互相命作，幫忙有需要的寵主。

不少義工自發上門，協助未能及時回家的毛孩主人。（微博@皇家寵物食品）

武漢肺炎疫情未止，內地不少小區仍在實行封城措施。近日武漢當地，更發出嚴厲要求，所有小區嚴禁車輛出入，市民也不能離開小區。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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先前曾多次上門餵貓的義工組織武漢市小動物保護協會，現已沒法再去餵貓，因此只能在網上呼籲，小區寵主要互相幫忙，以免毛孩受苦。

【點擊圖片看寵主們在微博上的聲音，其實他們都只希望毛孩平安，有人可以救到牠們】

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在疫情未能有效遏止前，不少寵主們都只得乾急着，沒法回家餵養照顧家中毛孩。現時只能希望透過微博等社交平台，呼籲小區內的寵主互相幫忙，盡力搶救毛孩生命。有時候一包糧食，已足以救活毛孩十多天。

小區間互相合作，毛孩便能活下去。（微博）

【點擊圖片看內地網民如何呼籲，別再被誤導，令毛孩無辜受害】

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