神犬唐狗有超強直覺「預知未來」　脫繩衝車窗救弟弟

狗狗不但性格忠心，而且還有著靈敏的觸覺，在危難中或隨時成為我們的救命恩人。珠海一頭精靈的狗狗，日前及時地救起了一位小孩，將發燒的他救出密閉車廂，成功阻止了一齣悲劇。

4歲多的唐狗「旺旺」是位模範市民，不但數度幫助飼主或途人，更曾抓獲小偷和搗破偷狗集團等等，而日前牠則救回了一位命懸一線的小孩，避免了發燒的小孩在車廂中陷入昏迷的悲劇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐狗「旺旺」多次幫助飼主或途人，更曾抓獲小偷和搗破偷狗集團。（Facebook@芒果旺旺happy聚樂部）

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突朝車廂狂吠 救起發燒小孩

現居珠海的Kin周一（24日）傍晚帶同愛犬旺旺外出散步，旺旺突然掙脫牽繩，衝往一架停泊在路邊的私家車，雙腳站起來朝著車廂狂吠。Kin見狀便好奇地探頭一看，豈料卻發現一位約8、9歲的小孩靠在車窗旁，嘴邊還站有嘔吐物。Kin隨即向附近保安求助，保安遂取來錘子強行敲破車窗，將發燒中的小孩送醫。

後來，保安將事情始末告訴Kin，原來小孩的母親當時在附近喝醉了，因此把小孩獨自留在密閉車廂內，殊不知小孩正發燒，險些因此喪命。幸好得旺旺及時向私家車狂吠，否則這位小孩或因此失救而造成悲劇。

（Facebook@芒果旺旺happy聚樂部）

醒目狗狗多次救人及捉賊

Kin將事件經過與網民分享，並慨嘆：「我覺得米克斯（混種狗）應該有預知能力。」過百名網民均大讚旺旺機警聰明，並形容牠是上天派來的天使。其實旺旺並非首次救回路人一命，牠小時候也曾敏捷地推開一架馬路中的嬰兒車，避免它被車輛撞上，另外亦曾突然拉著Kin往後跑，助他避開了一場車禍。除此之外，牠還曾經幫忙捉住逃逸的小偷，以及助警方發現偷狗集團的根據地，是頭名副其實的神犬。

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