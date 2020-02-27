骨折狗自噬前肢狂流血　主人拒理　警方決定不起訴是因為...

是什麼原因，令一隻狗狗咬下自己的前肢呢？ 這宗令人心酸的故事，發生在美國的佛羅里達州。動物救援中心指狗狗可能因為太疼痛，才會把自己的腿咬掉。幸好，經截肢手術後，狗狗現漸漸康復過來，希望會有好家庭把牠接走。

我沒問題的！可以繼續陪你玩。（fb@Ziggy's legacy rescue）

在美國，一隻黑狗把自己的前肢咬斷了。其後狗主把牠送到動物救援中心接受治療，經截肢手術後康復情況良好。網民質疑狗主有虐狗之嫌，但當地警方最終決定不起訴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻黑色的拉布拉多犬Neoma，今年已5歲。牠在2月初，被主人送到佛羅里達的動物救援中心。當時Neoma正用牙啃咬着自己的前肢，骨頭都外露出來，情況嚇人。

救援中心職員表示，狗狗腿上有一大塊血漬，皮毛都已脫落，但牠的主人像是不太緊張。而且，狗主表示狗狗腿部出現問題，已有兩年多。早前曾替狗狗看獸醫，但得知要支付1200美元手術費時，他便再沒帶狗狗回去治療。

據Neoma前主人表示，狗狗在去年11月時，更在家裏生了一窩小狗，當時也不覺得有異樣。

警方指案情不是這樣

不過，當地警方Citrus County Sheriff's Office在調查後指，Animal Control Officers（ACO）曾到訪過Neoma前主人的家，發現他家裏有10隻身體狀況良好的狗狗，而且狗狗們居住環境整潔，有清水和食物，家裏也沒有發出異味。

翻查獸醫記錄，Neoma的前肢本身有毛病，因此會長出肉瘡，令牠感到疼痛。加上Neoma幾星期前曾被寄養者領走，期後因腿部問題惡化又被退回。這時Neoma的主人已有尋求獸醫協助，最終輾轉來到救援中心。

警方稱，ACO已監視了狗主多年，他沒有任何違法行為，也沒有被投訴過。狗主也自稱是救援動物的義工，會為狗狗們安排新家，一直以來都養了許多狗狗。因此，他沒有被逮捕或起訢。不過，警方再次重申，相關人員會繼續隨機檢查，以確保動物不會受虐待，並積極調查任何有關虐待動物的投訴。

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