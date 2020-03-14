【領養貓】霸氣橘貓哥簡單一招　強硬要暖男包養：你無權選擇

上班途中總是容易遇到各式各樣的意外。一名網民分享，他早前在出發上班前，赫然發現他的電單車的儲物箱內多了一位不速之客── 一隻幼貓。這隻小貓不但直接跟隨該網民抵達公司，更因此覓得新任貓奴，成功以霸道手法找到好歸宿。

台灣一名網民早前在網上分享一則上班前的奇遇，指一隻幼貓突然闖進其坐駕的儲物箱內，久久不願離開。小貓不但順勢隨著他上班，更成功進駐其舅母家，為自己覓得貓奴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網民「杜花兒」接受《香港01》訪問時指，當時他正準備駕車上班，豈料發現一隻幼貓躲在車上的儲物箱內，雙眼緊緊盯著他。他本來打算藉發動車子嚇跑小貓，但小貓絲毫沒有反應，直接乘順風車隨他抵達公司，霸道做法讓他大呼「我的天啊，你這樣的強制收編方式會不會太逼人了啦？」

小貓在辦公室度過了一整天，個性親人的牠很快就擄獲了一眾同事的心，更經常在各人的辦公桌上討摸。僅得不足兩個月大的小貓被杜花兒帶回家暫養，但因他媽媽患有支氣管疾病，所以無法讓小貓長期留下。他這時恰好聽聞舅母想養貓，最終便將小貓送予舅母。

逾萬網民圍觀 紛留言表羨慕

網民們被小橘貓強硬的挑選貓奴手法惹笑，不但帖文吸引近3萬人讚好，網民更相繼留言表示羨慕，「命中注定要鏟屎」、「這不收對不起自己啊！」、「結果牠其實是腳麻爬不動」、「貓貓眼神透露著：我賴定你了」、「真好啊，睡一覺起來就免費得到一個奴才了」。

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