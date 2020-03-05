【白貓】漁護署帶走前救走小棍惡　1個月後牠蛻變成超級美少年

有香港網友在今年初（1月22日）於停車場發現一隻小惡貓，當時大廈管理員揚言會致電漁護署接走貓，該網民於是不顧被貓抓傷，出手救了牠。 網民收養小貓一個月後，發現牠的外貌有超驚人的轉變！原本骯髒的醜小貓竟然蛻變成超級美貓！

網民日前貼出小貓1個月轉變圖。（facebook圖片：天下貓貓一樣貓群組）

有網民今年農曆年廿八（1月22日）於facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發文求救，指他在東區某大廈停車場發現一隻灰白色的小貓，小貓當時好惡、好驚人，他完全無法接近小貓，管理員還警告：「再唔帶走，佢就會call漁農署㗎啦！」該網民續指小貓附近有道大水管，導致空間非常狹窄，令他難以帶走小貓，希望有義工幫忙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

經過近1小時的角力，該網民終於捕捉到小貓，隨後帶牠到獸醫診所做檢查。根據醫生推斷，小貓年約四至五周，該網民轉述檢查結果指：「佢唔係幾夠營養，要食住營養罐罐先，身上有蝨。」

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該網民為小貓取名「廿八仔」，全因救貓當天是年廿八。廿八仔或者知道該網民是救命恩人，性格開始溫馴起來。該網民為全身骯髒的廿八仔洗澡，及後才發現牠原來是隻超級美貓！

日前（3月1）廿八仔已達九周大，可以回到診所注射防疫針。該網民再次發文分享小貓的驚人轉變，結果有超過1萬位網民大讚廿八仔是隻美貓！部份留言指：「真係靚仔咗好多！」、「美貓大改造」、「日後好好蝦你個奴才啦」、「有個家真係可以改變佢地一生」、「英雄莫問出處」。

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