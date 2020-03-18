寵物飲水機流動水通電　代理商：屬正常現象無須恐慌

不少寵物用品也被自動化，如逗貓、餵糧、及飲水等，但近日網上流傳一段用電感「他筆」測試的影片，發現寵物飲水機上的水的確有通電，不少貓奴們大感憂心。涉事代理商今日（18日）回覆指，「他筆」檢測到有電流全因「感應電」現象，而並非漏電。有港版神探伽俐略的工程師盧覺強則指，難以單憑相片判斷水機會否漏電，建議寵主應檢查飲水機插頭類型以求安心。

近日，不少寵主均在網上發文，懷疑品牌Petkit的寵物飲水機出現通電情況。數位寵主分別將俗稱「他筆」的試電筆插入飲水機的水盆中，「他筆」隨即亮燈，顯示感應到電流。漏電疑雲令不少寵主表示憂慮，擔心愛寵會因此受傷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@天下貓貓一樣貓）

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香港代理澄清為「感應電」現象

Petkit香港代理商負責人Eddie回覆《香港01》查詢時指，所謂「漏電」情況其實是種「感應電」現象，他稱這現象十分普遍，又解釋「他筆」測出電流不代表飲水機有漏電，澄清產品不會對寵物用家造成任何傷害。Eddie同時亦展示出檢測報告，證明Petkit所有產品均通過歐美日韓等電機測試，籲用家勿恐慌，也不必過分擔心。

事實上，網上也有流傳一段實驗影片，當實驗人員用「他筆」測試時，在多款飲水機均測出電流。但當轉用較專業儀器測量時，所有飲水機的數據均遠低於漏電標準，實驗人員總結指「他筆」測出的是「感應電」而非漏電。

工程師盧覺強表示，難以單從「他筆」結果判斷飲水機有否漏電。（資料圖片）

工程師籲確認插頭種類保安全

工程師盧覺強則表示，難以單從「他筆」結果判斷飲水機會否漏電。他建議寵主宜先檢查家中飲水機的插頭，如果插頭屬三腳插，就毋須太擔心，因三腳插中理應裝有防漏電的「水線」，如插頭屬兩腳插則風險較高。他表示，如寵主仍感擔憂，謹慎起見應停用涉事飲水機。

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