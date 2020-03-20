義工救走4隻小唐狗　兩天後黑狗敲門　走7km專程拜訪原來牠是...

母愛的偉大，不單體現在人類身上，動物也能展現出無限的母愛。日前（3月13日），台灣有義工發現了四隻流浪小狗，當時小狗附近有人鬼鬼祟祟，行為怪異，義工生怕他會打小狗主意，於是把牠們接走。事隔兩天，竟然有隻黑狗找上門，原來牠的真正身份是...

義工救走了四隻小狗。（facebook圖片：金汪汪流浪動物家園）

台灣動物救援機構「金汪汪流浪動物家園」，日前有義工在台中河堤附近發現了4隻流浪小狗，當時有人在旁邊鬼鬼祟祟，義工在附近找了一遍，都沒看到狗媽，他擔心小狗的安危，於是把牠們接走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

事隔兩天，義工的家門竟然來了一隻狗媽，而且一直待在門口不願離開。義工忽然想起早兩天救起的小狗，於是嘗試把幼犬的聲音播出給牠聽，結果牠非常激動，確定牠就是小狗們的生母！

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憑氣味找兒子

「七公里耶！如果用走路的話，人要走一個半小時！」義工的住所距離發現小狗的地點，距離長達七公里。狗媽憑著小狗們的氣味，找到義工的家，令她感到非常驚訝。機構在facebook發文分享狗媽尋找孩子，「狗媽媽不知道孩子在哪裡，牠只能靠鼻子去尋找......光想到牠找孩子的事情，我們就流眼淚了。不知道牠找了多久、走了多久的路。」

由於小狗早前已經被協會送到台北等待收養，義工只好把狗媽留在家裏，及後再送牠一家團聚。據義工分享指，狗媽出發到台北的路途上，持續感到非常不安，直至他們播放小狗的影片，跟牠說「我是要帶你去找小孩的，不要怕！」牠才安心在車廂裏等著。據義工透露，狗媽和孩子的身體狀況仍然欠佳，待牠們回復健康後，便會讓牠們一家團聚。

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