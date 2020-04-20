陳偉霆豪宅擁XXXL客廳　貴婦犬留家也享「超奢華遊樂場」

在新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情下，人們都減少外出，避免受到感染。 近年轉攻內地發展的陳偉霆亦不例外，他早前在微博上大曬與狗狗在家玩耍的溫馨照片，意外令他豪宅曝光！原來他的家有一個XXXL的客廳，即使狗狗不外出，也能在屋內盡情放電！

陳偉霆與愛犬合照（微博圖片：William威廉陳偉霆）

藝人陳偉霆去年底（12月28日）在微博上載了一段跟狗狗一起玩耍的影片。影片裏，狗狗可以在客廳跟陳偉霆追逐、嬉戲！狗狗隨意地在客廳奔跑，空間相當寬敞！而且客廳裏還有張至少可以客納10人的超長沙發，牆上還有個超級大的螢光幕，彷如小型電影院。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

經過一段時間「你追我趕」，陳偉霆還是沒辦法成功捉住愛犬，就在他差點要追上狗狗的時候，牠竟然從客廳旁邊的樓梯跑走，令他超級無奈。細仔看影片，原來陳偉霆的客廳有兩道樓梯，一道往上、一道往下，相信他的豪宅至少有三層！

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豪宅對無敵大海景

他日前再度於微博上載狗狗嬉戲的照片，並寫上「温暖的陪伴​​​​」，照片可以看到陳媽媽跟狗狗在客廳外的陽台拋波，不過一人一狗的互動不是重點，大多數網民都把眼光落在她們背後那個無敵大海景！

狗狗住在那麼寬敞、環境那麼好的地方，真的令人非常羨慕！狗狗的生活比人還要豪華，難怪有網民會留言說：「我要做他養的狗狗！」

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早前，台灣歌手蕭敬騰到參與內地節目《今晚九點見》，邀請主持人到家中作客，讓其價值2億台幣的豪宅曝光。他在節目裡，更分享與家裡10隻貓狗的相處經歷，當主持人問及他會不會帶狗散步，他竟然說不會，而其後的原因更令人感動。

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「毛孩和小孩能否共存」是不少人關注的問題，但隨著觀念及所接受的資訊改變，大眾似乎逐漸也找到了正確答案，越來越少人因有了小孩而選擇棄養。

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