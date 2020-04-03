史上最醜樣無毛貓　皮膚皺褶如活體人腦　主人一句飛撲辯護

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 每人對「可愛」的定義各有不同，有人便對「加拿大無毛貓」情有獨鍾。外國有位主人便深深地愛上了這個品種，甚至養了一隻被喻為「史上最醜樣」的無毛貓「Xherdan」！

被喻為「史上最醜樣」的無毛貓「Xherdan」！（Instagram圖片：xherdanthenakedcat）

「我第一次見到牠時，牠就已經把我的心偷走！牠粉紅色的皮膚充滿了皺褶！而且絨毛般的毛髮就像桃子一樣！我對牠一見鍾情了！」媽媽Sandra Filippi第一次遇見Xherdan時，牠只有12星期大，當下Sandra就決定要帶牠回家！現在6年時間過去，Sandra對Xherdan依舊，但Xherdan已經進化成「史上最醜樣的無毛貓」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

即使很多人覺得牠是最醜的貓，但Sandra也會為牠辯護，她指大多數人初次見到Xherdan都會大吃一驚，不過只要跟牠相處過，就會比牠的親人、友善的性格所吸引，最終喜歡上牠，「牠是一隻非常活潑的貓咪，牠喜歡玩耍，時常會喵叫，喜歡被人抱著，牠的性格就像個小孩子，很乖、很可愛！」

Xherdan：「什麼？我是最醜皮的無毛貓？我明明那麼可愛～～」（Instagram圖片：xherdanthenakedcat）

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Xherdan被稱為「史上最醜樣的無毛貓」，絕對跟牠那身細密的皺褶有關！有網民認為牠額頭上的皺褶看起來就像活體人腦，讓人感到毛骨悚然。不過Sandra卻對這些紋理愛不釋手！大家看Xherdan的照片時，又會否有種欲罷不能的感覺呢？

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近年另類寵物開始成為熱潮，剌蝟就是其中之一！當牠們感到驚慌的時候，便會把身體捲成球狀，利用身上的刺保護自己。只要牠們感到安全時，便會把呈放鬆的狀態，露出一張萌臉，這種反差萌迷倒不少寵主。來自日本的刺蝟Chopin，有著一張萌臉，而且攝影師主人最喜歡幫牠扮鬼扮馬，甚至為牠戴上假髮！不少網民都被Chopin的獨特造型逗笑！

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奧地利的野生動物攝影師Julian Rad，平日最喜歡拍攝野生的松鼠、倉鼠、兔子、狐狸。他在他的鏡頭下，每隻動物都展現出最精伶一面，原來松鼠內心戲超多，每張照片都彷彿在演戲！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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