狗界暖男每天都向同類做同一動作　想不到牠想說的是這句話

大多數狗狗都是很友善，牠們甚至會為同伴紓解緊張情緒。在加拿大有隻狗狗是日托中心常客，當牠每次遇到有狗狗來到時，牠都會熱情地招待牠們，伸出溫暖的手輕撫着別的狗狗肩膀上。這個窩心的舉動引起中心職員注意並拍下影片，更獲網民激讚狗狗很窩心。

（fb@The Den Doggy Daycare）

來自加拿大安大略省伯靈頓一家狗狗日托中心，有隻行為古怪的狗狗，每當有狗狗走進中心時，牠總是熱情地把手搭在牠身上，雖然不知牠的實際用意，但中心職員普遍相信，這是牠最熱情的打招呼方法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻熱情的狗狗叫Ruby，與牠一起來The Den Doggy Daycare日托中心的還有好朋友Miles，加上牠是這日托中心的常客，因此對四周環境並不陌生。甚至每次來到日托中心時，Ruby都特別開心，而且用牠獨特的方式與朋友打招呼，就是像人類般把手伸出來，搭到別的狗狗肩膀上。

不是愚人節謊言，而是Ruby真的會去摸摸每隻狗狗。（fb@The Den Doggy Daycare）

Alanah Lorraine也是這日托中心常客，她經常帶家中狗狗Lexy到來，因此她也留意到Ruby這狗狗與眾不同。「每當Ruby進來時，牠都會四周看看，然後把手爪放到其他狗狗身上。我猜這是牠打招呼的方式，想引人注意！」

當然，事實上沒人得知Ruby為何要這樣做，但牠的行為沒有令其他狗狗反感，沒有去拒絕牠的熱情。就這樣一再重複的行為，令Alanah忍不住要替Ruby拍下影片，並分享到抖音裏。

This is Ruby. She likes to pet the other dogs at daycare. 14/10 extremely relatable pic.twitter.com/5KgOnL5kwW — WeRateDogs® (@dog_rates) March 31, 2020

「我覺得Ruby的行為可愛極了，估不到其他網民也有相同的想法。」影片獲700多萬瀏覽人次，相當受歡迎。大家都在猜測Ruby這舉動的背後含意，有人認為「牠只是想打招呼」、「牠只是在學人類在搭別人肩膀」，也有人認為「牠是在安撫其他狗狗，意思是：有我在別怕！」。無論如何，Ruby的舉動都帶着善意，大家都很喜歡。

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