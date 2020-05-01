虎斑貓每天飽受妹妹高頻嘈音滋擾　快患抑鬱症：朕受不了

所謂「初生之犢不畏虎」，天真無邪的小孩甚或是嬰兒可說是貓主子的最大剋星，他們穿透力強勁的哭聲和胡亂揮動的四肢，總能讓主子瞬間變得無可奈何。一名初為人母的貓奴眼見主子被女兒的哭聲日夜折磨，隨即上網以幽默方式求助，引來過萬網民圍觀

網民海寶在3個月前誕下女嬰，從此為她家中3隻貓貓的生活帶來翻天覆地的改變。嬰兒動輒嚎啕大哭，主子們每日飽受噪音滋擾，露出厭世臉的頻率急升。海寶見狀隨即上網發文求助，並附上主子在女兒身旁一臉無奈的相片，逗笑逾萬網民。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓主子最怕的就是失寵。（受訪者提供）

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海寶接受訪問時指，相中的虎斑貓名叫「嚕嚕咪」，現年8歲，是家中最愛黏著她的貓。她指，雖然嚕嚕咪不害怕女兒，但總愛跟女兒爭寵；每當女兒使出哭喊攻擊時，嚕嚕咪就會一臉無奈，甚至被嚇跑，頓時變得不知所措。因此，海寶開玩笑地在網上寫道：「請問哪裏買得到貓咪耳塞？我的貓兒子快得抑鬱症了」，尋求網民協助。相中她的女兒正在啼哭，而一旁的嚕嚕咪則縮著脖子將頭貼在牆上，表情一臉茫然，似乎正盡力拉開與小寶寶的距離。

網民們看到這則貼文後不禁失笑，笑指貓貓們應是選擇性失聰的，又為嚕嚕咪配上爆笑對白，「快把這傢伙送人吧」、「誰可以叫她安靜10分鐘就好」、「奴才！快把她塞回去！朕受不了！」不少貓奴更貼出家中主子和寶寶互動的相片，場面溫馨又有趣。

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