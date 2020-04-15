【萌寵充電站】全球最可愛安哥拉兔登場　毛絨絨巨耳超療癒

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 安哥拉兔Wally可說是全世界最有名氣的寵物兔之一，因牠的一雙耳朵形狀特殊，就仿如天使的翅膀般。雖然Wally在數年前離世，但牠的好友Suki和Otis同樣具備一雙引人注目的耳朵，絕對有資格接任最可愛寵物兔之位。

來自美國麻省（Massachusetts）的安哥拉兔Wally在網上人氣高企，不少媒體都爭相訪問牠，全因牠有著一雙可愛巨耳，以及飼主Molly Prottas經常為牠悉心設計造型。2017年，Wally意外離世，令不少粉絲心碎。幸好，Molly現時還養有另外兩隻安哥拉兔，Suki和Otis，可愛程度絕對不輸Wally！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

安哥拉兔Wally可說是全世界最有名氣的寵物兔之一。（Instagram@wally_and_molly）

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Suki和Otis同樣有著一雙毛絨絨的巨耳，就像是一雙翅膀般，模樣十分討人喜愛。牠們身上厚厚的毛髮經Molly精心修剪後，隨即變得像小狗般圓潤可愛，加上牠們的身形偏大，驟眼看的確有點像小型犬。

其實早在Wally離世前，Molly就已開始飼養Suki，好讓牠們能互相作伴。Wally和Suki可算是「不打不相識」，由冤家變成形影不離的好友。但Wally突然離世，令Molly和Suki均大受打擊；因此，在Wally離世後數個月，Molly便帶了Otis回家，令家裏再度變得熱鬧。牠們繼承了Wally的社交平台帳戶，在網上有多大28萬人追蹤，可稱得上是兔界巨星！

安哥拉兔是長毛兔的一種，體型較大，體重通常由2至6公斤不等。牠們個性溫馴，主要進食各類青草，標誌性的耳朵形狀就像是一雙翅膀般。

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