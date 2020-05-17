弟弟幫貴婦狗Gel頭毛髮油膩膩　媽發現是這東西「作怪」後超崩潰

大家小時候看著爸媽Gel頭、化妝時，有想過模彷他們嗎？ 台灣有位萌弟嘗試拿起家中的凡士林，幫妹妹和貴婦狗造型，媽媽發現後超崩潰！她幫貴婦狗洗了近20遍，毛髮仍然油油膩膩，她接受《香港01》訪問時指：「家裏不會再出現凡士林了！」

標準貴婦狗「總裁」是隻毛髮超蓬鬆的狗狗，看起來像隻熊啤啤。（facebook圖片：不能沒有你Chou）

「是誰這麼心狠手辣下的毒手！娜娜的頭髮、總裁的身體，滿滿都是凡士林！」媽媽竹竹在facebook專頁發布了一篇帖文，內容是萌弟堯堯竟然偷偷用凡士林幫妹妹「娜娜」、貴婦狗哥哥「總裁」弄造型，結果頭髮、毛髮都又油又黏，令她超崩潰！她接受《香港01》訪問時指出：「爸爸之前幫弟弟抓過一次頭髮，弟弟覺得自己抓頭髮特別帥，結果他就拿凡士林幫妹妹抓頭髮......」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時家傭正在煮飯，突然覺得他們兩兄妹好安靜，一走出來就看到他們拿著凡士林弄造型，立即上前阻止他們。「弟弟要幫妹妹變Hello Kitty，妹妹就乖乖地給他變成她心中的Hello Kitty......」原以為只有妹妹的頭髮當災，沒想到貴婦狗哥哥也難逃一劫，「在我準備去睡覺時，發現總裁身上有非常大坨凡士林，擦也擦不掉，只好帶去廁所洗了。第一次洗了十幾遍，擦乾吹乾後發現還是油油的！」

弟弟說要幫妹妹變成Hello Kitty，最後變成這樣了。（facebook圖片：不能沒有你Chou）

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毛髮洗壞只好剪掉

原來弟弟、妹妹玩得很開心，兩兄妹再一起幫總裁抓「頭髮」。凡士林黏在總裁的毛髮上，她嘗試用寵物洗毛水、港髮水，前後洗了兩次近二十遍，洗到凌晨4點，總裁的毛髮還是油油膩膩，令竹竹超崩潰，「聽了很多狗友的意見還是洗不乾淨，第二天趕快牠帶去寵物美容。雖然有洗乾淨了，但毛質已經被洗壞了，摸起來像染燙髮那樣，細軟毛躁，綿綿的毛......所以後來把毛修掉了。」

「事後家裡不會再出現凡士林了！有一次經驗，媽媽就非常害怕，相關物品也都收得高高的，也教導弟弟要就幫自己弄，不要幫別人弄。」妹妹的頭髮同樣油油的洗不乾淨，而且變得超級毛躁。弟弟倒是乾乾淨淨完全沒有受到影響。「他身上都沒抹，倒是抹在別人身上抹得很開心。」

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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