15歲唐狗超有人性　偷偷選擇這場合離世　爸知道後秒淚崩

面對愛寵即將告別人世，不少寵主也會選擇特地抽空送別牠們，但其實並非每位毛孩也希望被主人目睹離世一刻。台灣一名網民早前特意告假，盼陪伴其15歲愛犬走最後一段路，但狗狗一直苦苦支撐下去。直至該網民外出工作一刻，狗狗才願嚥下最後一口，悄悄踏上了彩虹橋。

李姓網民飼養唐狗「胖哥」15年，多年來一同歷經高低起跌，更見證著他由學生變成父親；可惜，胖哥終究無法陪伴他走到最後。15歲的胖哥早前起健康急轉直下，命不久矣，於是李姓網民決定告假在家，陪牠迎接告別一刻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

15歲的唐狗「胖哥」上月底離世。（Facebook@米克斯傳奇）

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多天以來，胖哥一直堅持拖著虛弱的身軀硬撐下去，彷彿不願在飼主面前離開般。直到上月24日下午，李姓飼主因工作而不得不出門；而就在他甫出門口不久，他就接到家人的來電，指胖哥已經離開了，讓他情緒瞬間決堤。貼心的胖哥似乎故意選擇他離家一刻才逝世，體貼的行為令他倍覺心痛。

李姓飼主其後將與胖哥的故事於網民分享，發文悼念：「胖哥真的是很貼心！這15年你真的辛苦了…就連最後的離開也不願讓我看到。」他們的經歷令不少網民鼻頭一酸，留下鼓勵字句，「感覺胖哥跟你們過的很幸福，你們彼此給對方15年快樂的回憶，這是無價的。」

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