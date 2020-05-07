王心凌、昆凌都轉載　6張超真實流浪生活照　令你瞬間鼻酸

世界各地均有流浪動物的問題，人們棄養及不為寵物絕育的壞習慣，令流浪動物數量日益增多。台灣一個名叫「Ｂ.I.G.」的團隊早前在開展了名為《如果我們的孩子在流浪》的企劃，藉小孩與流浪狗的對比圖，引起大眾反思對流浪動物的態度。

香港流浪動物隨處可見，根據漁護署資料顯示，光是2018年就已人道毀滅了1359隻無人認領的貓狗。也許正因牠們的存在太普遍，導致大眾開始變得麻木冷漠，逐漸對牠們視而不見。為了喚醒大眾的同理心，台灣團隊「Ｂ.I.G.」早前推出了一系列名為《如果我們的孩子在流浪》的攝影作品，成功引起網民關注。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

香港流浪動物隨處可見，大眾對牠們逐漸變得麻木冷漠。（VCG）

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該團隊與台灣防止虐待動物協會（Taiwan SPCA）合作，請來有「MV教父」之稱的知名攝影師林炳存操刀拍攝，拍下一系列孩子與流浪狗的對比圖，藉提出「如果流浪的不是狗，而是我們的孩子？」的問題，引起觀眾反思。

在其中一組對比相中，一名蓬頭垢面的小男孩赤著腳坐在地上淋雨，雙手無助地環抱著身軀；而下張照片則是一頭黑色狗狗獨自坐在同一地方淋雨，眼神透露出迷茫及無奈。作品震撼了許多網民，不少台灣名人亦主動轉發該輯相片，如藝人隋棠、王心凌、昆凌等等，當中演員袁艾菲更寫道：「宇宙萬物皆有他存在應有的美麗樣子，但絕對不是被囚禁在那麼狹小的空間裡面。」

要是每人也能將毛孩當成真正的孩子，願意照顧牠們終老，對牠們多點愛心，也許流浪動物的數量就能得以解決。

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