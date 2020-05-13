【颱風黃蜂】周六逼近香港　狗狗被遺艇上　困天台悲劇會重演？

風季又到，天文台預料菲律賓一股熱帶風暴「黃蜂」將於周六（5月16日）逼近本港800公里範圍。 其實，每次颱風襲港期間，都不少流浪、放養動物在無人照顧下，其遭遇都非常可憐。有些無良狗主，更把寵物置於屋外，無視牠們的安全......今次颱風來襲，如果見到有需要的動物，不妨給牠們一點幫助。

近兩年，位於元朗下白泥的RCAP拯救遺棄寵物中心均出現嚴重水浸。（RCAP拯救遺棄寵物中心）

颱風來襲除了影響人們生活，更會影響流浪動物的生活，不少浪浪更因此而喪命。即使是寵物貓狗，也會因為主人照顧不善，被困室外遭受風吹雨打。前年（2018年）颱風山竹襲港，多個流浪動物收容所被摧毀，無數浪浪因水浸而全身濕透，情況令人心痛。

外出應把寵物帶回室內

此外，市區不少大廈、屋苑都嚴禁養狗，所以很多寵主都會選擇居住在村屋，確保寵物可以自由活動。部分寵物喜歡把寵物貓狗放置在露台、天台，讓牠們自由活動。然而，這種情況在颱風季節卻非常危險，過去有無數寵物、放養動物在颱風來襲時，被困於屋外（例如露台、天台、花園），在無處可逃的情況下飽受風雨的煎熬。因此主人出門前，應把寵物帶回屋內。

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開放玄關讓浪浪內進

以往遇上颱風時，浪浪會四出尋找避雨的地方，更有機會「擅闖民居」走到村屋、獨立屋的玄關、大門，牠們純粹在風大雨大的情況下，尋找安全的地方避難，並無惡意。此時，請不要把牠們趕走，風雨過後牠們自然會離開。假如有能力照顧流浪動物，不妨開門給牠們內進。

在超強颱風「山竹」吹襲下令香港滿目瘡痍，本港多間動物收容所亦受重創，元朗下白泥的拯救遺棄寵物中心（RCAP）出現嚴重水浸。收容所場內逾400流浪犬浸泡於污水，恐皮膚受感染。

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大埔元嶺村狗場「老有所依動物村」前年被「山竹」吹襲，收容所被徹底摧毀，風暴期間收容所負責人洪家棣不幸被硬物撃到，曾深切治療部留醫。

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超強颱風「山竹」前年9月中襲港，造成數以百計市民受傷、全港交通癱瘓。正當大部分港人已走出「山竹」陰霾之際，「老有所依」狗場的場主夫婦卻每日仍在與「山竹」的後遺搏鬥。

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香港夏季天氣炎熱潮濕，動輒可達30℃，假如狗隻持續在氣溫高企的環境下活動，有機會出現中暑，這時主人應立即作紓緩措施，甚至送院求醫，否則會危害性命。《香港01》寵物頻道為大家整合了狗中暑的症狀、預防、急救方法，更會教你認識慢性中暑、如何得知應否帶狗散步、哪些品種最易中暑！

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