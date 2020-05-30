【領養貓】情侶本打算收養流浪貓　得知牠一個「秘密」後人間蒸發

每人都會經歷衰老，動物亦然，沒有生命應該因為年老而被嫌棄。網民菲菲日前於網上分享領養一隻9歲流浪貓的經歷，打動人心。 其實這隻流浪貓曾遇上待牠甚好的一對情侶，可惜對方一得知牠的年紀後便失去影蹤，剩牠每日絕望地徘徊在路口，等待著那雙不再出現的身影。

網民菲菲最近遇上了黏人的流浪貓「胖丁」，令她隨即下定決心收養：「我很謝謝胖丁走進我們的人生，而我們走進他的貓生！」現已9歲的胖丁流落街頭多年，其實早前差點就覓得歸宿，卻終因其年紀而與幸福失諸交臂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民菲菲最近遇上了黏人的流浪貓「胖丁」，令她隨即下定決心收養。（受訪者提供）

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上周二（5日），菲菲半夜和男友在高雄街頭散步，忽爾聽到貓叫聲，回頭就看見主動探頭與他們打招呼的胖丁。他們狐疑地望著胖丁，數秒後腳邊便已傳來胖丁暖暖的體溫。她隨即跑去購買罐頭來餵飼胖丁，豈料胖丁竟在吃完後仍堅持不走。因胖丁對人過於友善，她猜測或是走失貓，於是買來籠子將胖丁先帶回家。

菲菲透過網上群組，找到負責照顧胖丁的義工郭女士，才得知胖丁原本另有4位兄弟，部分因惡鄰及大意司機而不幸身亡，只餘胖丁、其媽媽及另一位兄弟倖存。郭女士又指，胖丁一直在等待一對曾經常餵牠的情侶出現，因此才每日在那十字路口徘徊。然而，當郭女士向他們提出領養建議時，對方一得悉胖丁已9歲後，便再也沒有出現。每當胖丁看到一男一女時都會以為是那對情侶，因此對菲菲及其男友尤其友善。

聽罷胖丁的故事，菲菲不由得鼻子一酸，立即決定要給牠一個家。雖然菲菲的男友因剛面對愛貓離世，尚未準備好迎接新寵物而提出反對；但她仍堅持要收養胖丁，予牠一個被愛的機會，「生老病死乃是常態，如同春夏秋冬，你無法脫逃，只能接受，並且慢慢放下。」

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