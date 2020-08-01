韓國狗狗幼稚園新校服曝光　小白全程叼布袋　內藏一件心動小物

韓國狗狗幼稚園Puppy Spring因分享超萌的狗狗午睡照而紅遍全球！最近幼稚園製作了全新的防紫外線功能的運動服給「同學仔」，避免牠們在室外嬉戲時被烈日曬傷，還附上一個小物袋，讓狗狗們擺放隨身物品。 日前，有一隻白色松鼠狗卻全程叼著這個小物袋，對它愛不釋手，到底裏頭收起了什麼呢？

狗狗們有新的運動服了！（Instagram圖片：Puppy Spring）

狗狗幼稚園Puppy Spring位於韓國京畿道日山區，職員專門幫工作繁忙的狗主暫托狗狗。狗狗在職員的照顧下，可以跟其他狗朋友一起玩耍、睡覺，即使主人不在身邊也不會感到孤獨。職員還會在社交平台分享上課的花絮！狗狗超萌的樣子吸引了不少網民關注。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

近日，有隻白色松鼠狗對一個黃色的小物袋愛不釋手，甚至全程叼著它不放，到底裏頭收起了什麼呢？

小白：「還給我！」（Instagram圖片：Puppy Spring）

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原來幼稚園每天都有兩節遊戲時間，分別安排狗狗在室內和室外嬉戲。為免狗狗在室外嬉戲時被烈日曬傷，幼稚園最近還製作一套運動服給狗狗，這套運動服不單通風，而且還防紫外光，還附上一個小物袋，讓狗狗們擺放隨身物品。

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