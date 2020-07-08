【英國短毛貓】李居明曾為盧覓雪算命　預言養貓後兩大好事降臨

今年3月，導演李力持曾公開影射盧覓雪為一段性愛片段的主角，盧覓雪近日入稟區域法院提告，他隨即公開道歉並收回有關言論。盧覓雪敢作敢為的性格早已深入民心，但其實她對著家中兩隻愛貓時也有溫柔一面，而她養貓的初衷，有傳與催旺桃花有關。

盧覓雪近日入稟區域法院，控告李力持早前的公開言論涉誹謗及發表惡意虛構言論。李力持周一（6日）凌晨於網上發表聲明向她致歉，並表示收回有關言論。盧覓雪除了以敢言爽朗的作風著稱外，其實同時亦是位充滿愛心的貓奴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

盧覓雪兩隻愛貓。（Facebook@盧覓雪）

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盧覓雪自2017年開始飼養兩隻英國短毛貓，分別名為「盧一虎」和「盧二虎」。形象活潑的她在家中即變「慈母」，一談及愛貓便會以媽媽自居，其社交平台上亦滿是愛貓萌照。

現時愛貓如命的她，當初開始養貓的契機有傳與催旺桃花有關。堪輿學家李居明於2017年曾建議她養4隻貓催旺姻緣，並將有兩大好事降臨。其後，她便開始飼養一虎和二虎，也許確與渴望桃花運有關。雖然盧覓雪目前並沒公開交往的男友，但依然樂得自在，有貓萬事足。

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