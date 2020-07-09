超壯小綿羊真身曝光　盤點7隻健美動物　「爆肌柴犬」未算最嚇人

網民的創作力量同幻想，的確令人大嚇一驚。 日本有隻小綿羊近日成為了網紅，全因牠被工作人員拍下了一張動作古怪的照片，由於視覺錯覺的關係，小綿羊彷彿用雙腳站立著，於是網民馬上發揮創意，讓牠加入「爆肌」動物的行列。

日本兵庫縣的「英格蘭之丘動物園」近日發布了小綿羊的生活照。（Twitter圖片：englandhill_zoo）

位於日本兵庫縣的「英格蘭之丘動物園」，日前在社交平台Twitter上發布了數張小綿羊的照片，照片中的小綿羊正活潑地奔跑著，由於牠跑步的速度太快，所以工作人員意外地拍下小綿羊的怪姿勢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於視覺錯覺的關係，小綿羊看起來就像用兩條腿走路的「爆肌綿羊」，及後網民還把牠的照片大改造，讓牠加入爆肌動物的行列！

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日本的網民真的非常有創意，過去惡搞了無數動物，當中包括「爆肌柴」、「爆肌貓」、「爆肌狐狸」、「爆肌烏鴉」等等，笑翻無數網民。每次遇到怪姿勢的動物，都勢必有新的惡搞圖，大家又有被他們的創意逗笑過嗎？

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以前曾經聽過一個傳聞：雞有六隻腳。沒想到，這件事竟然會發生在狗身上！近日網上流傳多張靈異的寵物照，有些狗竟然有十條腿、有些狗有三條尾、有些貓只有上半身...到底發生什麼事呢？

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