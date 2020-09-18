媽媽是動漫迷　日本柴犬每天陪玩Cosplay　20造型你認出多少個？

柴犬天生可愛，樣子討人喜歡，可以說是最受歡迎的狗狗品種之一。 這次介紹的柴犬，牠本身顏值已極高很受歡迎，再加上牠經常打扮成不同造型，令你對牠留下深刻印象。這裏精選了牠Cosplay成卡通人物的20款造型，每個造型都維妙維肖，沒想過柴犬也能扮得這麼入神。

（ig@shibainu223）

這隻喜歡Cosplay的柴犬叫Mikkī，今年已7歲，生活在日本。由於媽媽是動漫迷，因此不時為牠打扮一番，變身成卡通人物，並放到IG上與大家分享。雖然柴犬Cosplay只是套上衣飾，沒有化妝，但也相當神似，令人佩服媽媽的用心！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟柴犬Cosplay了哪些卡通人物造型，你全都認得出嗎？】

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作為小宅女的Mikkī，牠對打扮成動漫人物並不太抗拒，看着牠配合主人，拍下許多相片，然後在網上分享。每張相片裏，柴犬Mikkī都露着笑臉，令看到相片的人都能感受到哪份喜悅。

你最喜歡Mikkī扮演那個動漫人物呢？個人最喜歡是怪盜基德，因為牠身邊有柯南在旁啊！

【每隻狗狗都要好好保護，外出一定要牽繩！點擊圖片放大看，這3隻柴犬為何要站在一起呢？原來牠們另有目的！】