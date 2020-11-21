澳洲牧羊犬吠不停　眼利店員腦筋急轉彎　三個細節揭這是場綁架案

大部分牧羊犬都非常聰明，甚至精通人類的語言，即使牠們無法開口說人話，也能聽懂大部份內容。 加拿大早前便發生一宗拐帶狗的案件，受害狗是一隻澳洲牧羊犬，牠被一對陌生的夫婦拐帶，但憑著牠的智慧，成功喚起寵物店店員的注意。店員亦憑機智幫牠尋回主人！

店員留意到狗狗發出的各種訊息，成功揭發一種偷狗案。（facebook圖片：josee.francoeur.35）

Yves Jodoin在加拿大一家寵物品店工作，日前有對夫婦帶著一隻澳洲牧羊犬到寵物店，聲稱想幫牠買狗糧。Yves記得這對夫婦平日主要在寵物店購買貓糧，一直沒有聽說過他們有養狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗的行為亦有點異常，Yves指出：「牠持續吠、跳，好像想引起我的注意，即使我給牠狗餅乾，牠仍然持續吠叫。」狗狗好像在表達什麼，他覺得不對勁，試著跟這對夫婦問起狗狗的年紀、平日喜歡吃那種乾糧，他們都好像一無所知，還迴避他的問題，令他覺得越來越不對勁，整件事好像另有內情。

他開始懷疑這對夫婦根本不是狗主，更懷疑這隻狗被他們綁架。於是他請同事幫忙做一件事，揭開狗狗的真實身分！

▾店員腦筋急轉彎，利用一個方法查出狗狗真實身份！點撃圖片放大：看後續！▾

+ 9 + 9 + 9

這隻狗狗原來叫作Vango，是隻走失狗。得知真相後，Yves決定跟那對夫妻攤牌，他們聲稱在樹林裡遇到Vango，由於那位太太很想養狗，但買不起狗，也沒錢訓練狗，所以收養了牠、把牠當成寵物。夫妻被揭發是偷狗賊後，只好把狗狗留下來，而Yves亦馬上聯絡狗主。

Vango的主人在當天早上把牠放到後院散步，回頭想帶牠入屋，牠已經不知所蹤。主人馬上通知當地的動保組織和報警，並在各大社交媒體發布尋狗啟示。她還拿著Vango的照片逐家逐戶地拍門，問鄰居有沒有見過牠，不過一直都沒有牠的消息，正當她以為這輩子都見不到牠時，就收到Yves的電話。

同場加映：邊境牧羊犬Chaser曉1022個單詞

當主人在說話時，有沒有想過狗狗是可聽得懂？美國有隻狗狗Chaser，牠被譽為世上最聰明的，因為牠能聽懂1022個單詞，還會邏輯推理。

+ 14 + 14 + 14

點擊原文查看完整故事：【萌寵充電站 最強大腦狗離世 曉1022個單詞 原來是這樣訓練】