【領養貓狗消息】《救狗之家》12月1日：唐狗Ian

姓名：Ian

品種：唐狗

性別：M

年齡：4.5歲

晶片號碼：027 841 097

救狗之家

Hello，我係Ian！我算比較細小的唐狗，比起一開始剛被拯救時，我已經大膽咗好多。而且我好為食，如果你比啲時間我適應，我一定可以對你敞開心窗！ 唐狗Ian

《救狗之家Hong Kong Dog Rescue》領養須知：

豁免牌照號碼︰ORG-00001

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以上資料最後更新日期為：2020年12月1日

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同場加映：小狗明明已被人認養，但結果卻失望而回

這則令人感到氣憤的事，發生在哥倫比亞一所動物收容所。一隻才3個月大的小狗，本身已被安排好有人領養，義工替牠悉心打扮一番。沒料到，在最後關頭，原本約好的領養者沒有出現，狗狗未嘗家的溫暖已遭棄養。

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