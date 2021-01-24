【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月24日：短毛家貓Bally

寵物
撰文：
最後更新日期：

品種：短毛家貓

性別：雄性

年齡：10歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：499577

晶片編號：603 617 377

很多人都會說「年紀大，就會變得怕事」，而十歲的Bally亦不例外。如探訪貓貓房間時看不見Bally的身影，請不要驚訝，那只是因為Bally暫時比較膽小緊張，對周遭的環境及事物都較為敏感，故此需待在毛氈裡增加安全感。另外，Bally亦會在轉換新環境時感到不安繼而不進食和不如廁，主人應須提供一個安靜的環境令牠慢慢適應。希望主人在Bally適應期時，也能給予牠相當的疼愛；摸摸或者是抱抱牠，或許能令牠更快調節到新環境中。如果你對Bally有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
短毛家貓Bally

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年1月24日

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