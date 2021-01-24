【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月24日：短毛家貓Bally

很多人都會說「年紀大，就會變得怕事」，而十歲的Bally亦不例外。如探訪貓貓房間時看不見Bally的身影，請不要驚訝，那只是因為Bally暫時比較膽小緊張，對周遭的環境及事物都較為敏感，故此需待在毛氈裡增加安全感。另外，Bally亦會在轉換新環境時感到不安繼而不進食和不如廁，主人應須提供一個安靜的環境令牠慢慢適應。希望主人在Bally適應期時，也能給予牠相當的疼愛；摸摸或者是抱抱牠，或許能令牠更快調節到新環境中。如果你對Bally有興趣，歡迎你來愛協探望牠。