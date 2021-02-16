【領養龜消息】《愛護動物協會》2月16日：龜Kame & Honu

雖然Kame跟Honu不屬同一個品種，但牠們都是被愛協督察在同一個地點發現並拯救回來的。作為男生的Kame，身形當然會比女生Honu較為大隻。如果你認為龜是隻行動緩慢的小動物，那你就大錯特錯了！Kame與Honu就是一個相當好的例子。負責照顧牠們的職員都形容牠倆行動飛快，亦很喜歡跳進水裡，是隻愛運動的龜龜。Kame與Honu亦是兩名好奇小龜，很喜歡抬高頭看看有誰在探望牠們，尤其是Honu。由於牠們是一起被發現，亦一起生活了一段時間，故此希望牠們能夠一起回家，但主人必須保証有足夠空間給牠倆活動活動。如果你對Kame跟Honu有興趣，歡迎你來愛協探望牠們。