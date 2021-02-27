【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月27日：牧羊犬Lee Loy

大家對於上年八月一宗三隻牧羊犬被遺棄在大廈走廊的事件有否印象呢？沒錯，Lee Loy就是當中受害狗狗之一。當時Lee Loy因腳老化問題而四肢乏力，故此在新聞報道上你會看到牠被愛協督察抱著出來的照片。雖然有段慘痛不堪的經歷，但也不改Lee Loy可愛友好的性格，超級喜歡跟著你討摸摸，有時候還會出現四腳朝天的情況呢！當在探訪期間，也不難聽到牠的聲音，因Lee Loy會以無間斷的吠叫聲來吸引你注意。對Lee Loy有興趣的家庭需留意：除了剛才提及到的腳老化，狗狗亦有長期皮膚過敏、耳朵發炎及體重管理等問題，因此需主人無比悉心的照料。如你已準備好給予Lee Loy一個永恆的承諾，歡迎你來愛協探望牠。