火熱招募！毛孩「造星」大賽，隨時贏走品牌合作機會及10萬禮品

由《香港01》與《寵物達人》聯合主辦的寵物KOL培訓比賽「毛孩達人KOL訓練營」正式展開招募。活動為本地寵物主人提供全方位內容創作培訓，並提供總值超過港幣十萬元的獎品及品牌合作機會。



立即報名，加入寵物KOL育成計劃！

專業培訓與業界資源支持

活動期間，參賽者將接受一系列由《香港01》專業團隊、行業專家以及着名寵物界KOL的專業培訓及分享，包括：

- 專業內容創作指導

- 學習拍攝技巧、剪輯心法、文案撰寫，打造獨特毛孩形象

- 掌握Instagram、Facebook等平台算法與熱門內容策略

- 社交媒體運營實戰

- 個人品牌建立之道

實戰經驗培育寵物內容創作者

參賽者將獲取贊助品牌提供的「寵物產品體驗選手包」，並需完成不同品牌的內容創作挑戰。創作內容將由專業評審團進行評分，最終優勝者將獲得「新晉毛孩KOL」的殊榮並贏走總值超過10萬港元獎品。優秀學員更有機會獲得《香港01》「毛孩子」頻道及《寵物達人》專題報道及封面模特兒的合作機會！

立即報名！為愛寵掌握成為寵物KOL的技巧，開展毛孩「造星」之旅！

活動報名詳情

名額：僅限30組（需經由評審團進行資格審查）

報名日期日期：2025年9月至10月上旬

