毛孩免費睇醫生！ Pet Space聯乘ZERO2推全港首個獸醫ESG獎賞計劃

為積極響應香港特區政府《施政報告》中倡議的寵物友善政策，全港最大獸醫集團 Pet Space Group宣佈，與本地科創公司 ZERO2 達成戰略合作，推出全港首個由獸醫集團主導的ESG（環境、社會及管治）獎賞計劃。此計劃破天荒將專業寵物護理與可持續發展理念結合，旨在鼓勵主人與寵物共同實踐綠色生活，為社會及環境創造雙重價值。



毛孩活潑就等於健康？獸醫：逾6成主人忽略定期檢查

好多主人以為毛孩「跑得食得」就代表健康，但實情可能並非如此。Pet Space 行政總裁黎嘉豪博士（Dr. Alan Lai）分享，有研究指超過60% 主人沒有定期帶毛孩做身體檢查，忽略了自己作為主人的「謹慎責任」(Duty of Care)。結果往往等到毛孩病徵變得很嚴重才求醫，可能已經錯過了最佳治療時機。

黎博士語重心長地提醒：「預防永遠勝於治療！定期檢查係幫毛孩守護健康嘅第一道防線。」

Pet Space 強調「預防勝於治療」，守護毛孩健康。

「有品德」獸醫唔只醫病 仲要提升主人「數碼寵物素養」

作為全港最大獸醫集團，Pet Space 的目標不只是做一間好獸醫診所，而是想成為「最有品德的寵物醫療團隊」。黎博士解釋，「有品德」除了代表專業，更重要是承擔社會責任，將寵物健康同社區連結起來。「寵物醫療唔應該只係醫病，我哋更希望推動主人實踐照顧責任，將正能量帶入社區。」

Pet Space 行政總裁 Dr. Alan Lai 黎嘉豪博士，推動「有品德」寵物醫療理念。

要做到這一點，黎博士認為關鍵之一是提升主人的「數碼寵物素養」(ePet Health Literacy)，即是教導主人如何正確地在網上尋找、判斷和應用寵物資訊，甚至懂得分享有用知識。配合適當的寵物教育，讓主人全面提升照顧毛孩的態度、知識和行為，才算是真正盡到責任。

散步都可以儲分！新App合作計劃 換毛孩免費睇醫生

你知唔知？原來主人的生活習慣，會直接影響毛孩！黎博士笑言：「你帶狗狗去散步，唔單止自己身體好咗，狗狗都會更開心、情緒更穩定。」一個簡單的日常習慣，已經可以同時改善人寵的身心健康。

Pet Space 帶頭出發｜<<寵寵欲動>> 散步換毛孩免費睇醫生！

為此，Pet Space 特別與 ESG 獎賞平台 ZERO2 合作，推出《寵寵欲動》活動。主人只要下載 ZERO2 App，完成指定任務，例如帶寵物散步並同步數據，就可以換領 Pet Space 的 免費獸醫診症。

黎博士認為這種合作模式能「一舉三得」：「主人更健康、毛孩更快樂、地球更可持續，一次過做到晒！」

「Pet Space 行政總裁 黎嘉豪博士（Dr. Alan Lai）與 ZERO2 行政總裁 林忠澤先生（Mr. Arthur Lam）攜手推動可持續發展，透過創新 ESG 平台連結寵主與社區，共同推廣綠色生活方式。」

完成 ZERO2 App 任務，即可換領 Pet Space 免費獸醫診症。

走出診所：走入校園教小朋友錫動物 兼奪國際品牌大獎

除了線上的獎賞計劃，Pet Space 亦將理念帶入社區。他們會推動校園教育，帶狗狗探訪學生，教導小朋友正確的寵物照顧知識，從小建立責任感和愛心。黎博士分享：「寵物係人同社會之間嘅橋樑，可以教識下一代珍惜生命。」

Pet Space 的努力最近亦得到國際認同，在第八屆國際品牌節亞洲峰會上榮獲「亞洲國際寵物醫療集團大獎」，印證了其「有品德」醫療理念備受肯定。

Pet Space 榮獲「亞洲國際寵物醫療集團大獎」，彰顯專業醫療服務品質。

黎博士表示：「這份榮譽屬於整個團隊，我哋會繼續用專業同關懷，守護每一個毛孩嘅健康。」

立即行動！

立即下載App！為毛孩健康踏出第一步

心動不如行動！立即到App Store 或 Google Play Store (快速下載連結: http://bit.ly/4liGjkC) 下載 ZERO2 App，完成簡單的綠色任務，就可以為你的毛孩換領獸醫診症費用豁免券。為毛孩的健康踏出第一步，就係咁簡單！