毛孩達人KOL訓練營正式啟動！支持香港寵物內容創作生態發展

由香港01「毛孩子」寵物頻道與傲騏媒體「寵物達人」聯合主辦的「毛孩達人KOL訓練營」，於上週日（10月19日）在荔枝角麗新商業中心舉行首場專業工作坊，標誌著為期四個月的寵物內容創作者培育計劃正式展開。是次訓練營旨在透過系統化培訓與實戰內容創作，發掘並培育具專業能力與影響力的寵物界KOL。



三大培訓階段 打造全方位寵物內容創作者

訓練營分為三大階段，包括「專業工作坊」、「內容創作任務排位賽」及「線下頒獎禮」。首階段的三場工作坊將分別於10月19日、10月26日及11月2日舉行，內容涵蓋寵物攝影技巧、文案撰寫、社群平台經營及品牌合作策略，由資深編輯與行業專家導師親自指導。

評分結合專業與互動 總獎品價值超過十萬港元

比賽評分將結合專業評審團評分、社交媒體互動率及公眾投票。參與者需於每輪任務中使用指定「選手包」產品創作內容，並於自選社交平台發布。以內容質量以及互動率計算每輪分數，賽制設計兼顧創意與實戰傳播力。

優勝者將獲得冠、亞、季軍獎座及豐富獎品，而第4至10名亦設有優異獎。此外，大會特設「人氣寵物之星」獎項，由公眾投票選出。所有獎品及合作機會總值超過港幣十萬元。

專家導師分享實戰秘訣 剖析品牌合作與形象建立

首場工作坊很榮幸邀請到現任Starry首席市場官及IAB香港內容營銷委員會委員長—水嘉偉先。在工作坊中，他針對學員在社交平台經營的常見痛點進行診斷，並深入講解如何與品牌建立長期合作關係、塑造毛孩獨特形象，以及制定個人化內容策略，協助學員發掘最適合自己與寵物的發展方向。

品牌代表現場支援 助力學員實踐內容創作

工作坊同時邀請到本次訓練營「選手包」的贊助品牌代表親臨現場，向學員詳細介紹產品特色與品牌背景，幫助參與者更深入了解品牌理念，為接下來的多輪內容創作任務作好準備。參與學員將運用選手包中的產品，於指定社交通平台創作內容，實踐所學。

本次訓練營的「選手包」獲得高端寵物食品品牌Open Farm與寵物護理品牌VETALO的鼎力支持。VETALO Project Manager Ms. Yuki Ho 以及 Project Development Executive Ms. Katie Chan親臨現場，詳細介紹品牌理念與產品特色；Open Farm品牌則由香港唯一總代理施惠徳洋行的Marketing and Customer Relationship Manager Ms. Louise Lui代表，向學員講解品牌背景與產品使用方式，幫助參與者在接下來的內容創作任務中，能更精準地融入品牌元素，創作出具吸引力且符合品牌調性的優質內容。

是次活動工作坊獲得多家寵物友善商戶支持，包括麗新商業中心內的Urban Cafe、Antoshimo沖繩二段料理等，共同推動本地寵物內容創作與寵物友善文化的發展。