人氣品牌Sharewow 3D打印立體回憶 留住珍貴一刻

在這個數碼年代，我們習慣用手機鏡頭捕捉生活點滴，手機相簿裡數以千計的相片，記錄了與摯愛家人和毛孩的歡樂時光。但你有沒有想過，當我們滑動屏幕回味時，總覺得缺少了一份「實在感」？時間飛逝，小朋友轉眼長大，毛孩的壽命更是短暫，很多「等下次」的念頭，往往在不知不覺間變成遺憾。早前榮獲HK01「人氣寵物及人像3D打印服務品牌」大獎的Sharewow，正正提供了一個觸動人心的選擇——以頂尖3D技術，將瞬間化為永恆，創造一個觸手可及的專屬記憶。



幸福要親手創造 別讓「等待」偷走珍貴時光

「好多客人都同我哋講，時間過得太快，有啲嘢唔做，驚會後悔。」Sharewow團隊分享道。這句話觸動了無數寵物主人和家長的心弦。無論是孩子天真爛漫的笑容，還是毛孩依偎在身旁的溫暖，這些都是無法複製的珍貴片段。傳統的影樓相片雖能留住影像，但一個按真實比例還原的3D人像公仔，卻能帶來截然不同的情感連結。

「將一個獨一無二嘅公仔放喺屋企或者公司，無論過咗幾多年，當你再望返佢，嗰種感觸同回憶係好實在嘅。」Sharewow提倡的，不只是一項服務，更是一種「活在當下，創造幸福」的生活態度。與其等待一個「特別日子」，不如就趁現在，為你和摯愛的家人、寵物，創造一份獨一無二的立體回憶。

1秒360度捕捉神髓 科技讓瞬間成永恆

可能很多人對3D拍攝還停留在複雜、耗時的印象中，但科技早已將這一切變得簡單。Sharewow位於荃灣南豐紗廠的體驗店，配備了由82個高清鏡頭組成的環形攝影棚，只需1秒，就能360度全方位捕捉人物或寵物的精準數據。「拍攝過程非常快，所以無論係活潑好動嘅小朋友，定係比較冇耐性嘅毛孩，都可以輕鬆完成。」

Sharewow採用全球最先進的工業級全彩3D打印機，暫時是全球最多顏色選擇，以長達36小時的打印過程，將顏色直接、實在地一層層打印出來。成品不但色彩永久保存，而且是實心製造，比一般空心公仔更堅固耐用。這個不一樣的紀錄方式，吸引了各式各樣的客人：有想為孩子記錄成長階段的父母、有想與愛寵留下溫馨合照的主人、也有模型愛好者想將自己縮小，配搭在場景中。科技，在這裡成為了實現創意與情感的橋樑。

3D公仔連毛孩的表情、神態都能真實呈現。

從數據到實體 一個專屬記憶的誕生

究竟一個栩栩如生的3D公仔是如何煉成的？Sharewow的服務流程清晰而貼心：

• 預約拍攝（過程約30-45分鐘）：客人可以帶同心愛的服飾或寵物配飾到場，在攝影棚內擺出心儀的動作。只需1秒就能完成掃描，並即時在電腦預覽3D模型。最重要的是，客人可以無限次拍攝，直到揀選到最滿意的一輯為止。

• 挑選尺寸：選好最完美的3D影像後，客人可以根據現場的實物樣品，選擇心儀的打印尺寸，將回憶具現化。

• 專業製作及取貨（約15-25天）：接下來便交由專業團隊處理。他們會仔細整合800張高清相片，建構成精密的3D電腦模型，再進行反覆修正及調色，確保按真實比例還原。

製作3D公仔流程簡單快捷，不妨親身預約體驗。

看着手中那個迷你的「你」和「牠」，仿佛將時間凝固在最美好的那一刻。這不只是一個公仔，更是一段故事、一份情感的載體。如果你也想為摯愛留下一個不會褪色的立體回憶，不妨親身體驗，創造一個屬於你和他（它）的專屬記憶。

