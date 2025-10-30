第二次工作坊花絮直擊！以有溫度的文字延續生命的溫暖

「毛孩達人KOL訓練營」第二次工作坊已於上星期日（10月26日）順利舉行！今場工作坊很榮幸邀請到三位分享嘉賓，由「動物慈善」到「內容創作」，帶領學員深入探索寵物內容背後的技巧與社會價值。



用影響力傳遞溫暖｜以生命影響生命

訓練營的初衷，不只是培養香港本地的寵物KOL、推動內容生態發展，更希望借助KOL的傳播力與影響力，為寵物慈善事業盡一份心力，創造真正的社會價值。

近年，隨著極端天氣增多，「暫養家庭」一詞在社交媒體上頻繁出現，也有越來越多人加入暫養行列。但究竟暫養家庭需要做什麼？這次，我們非常榮幸邀請到香港愛護動物協會的狗隻行為訓練員—張易嵐先生Nicholas，以第一身經驗，分暫養父母的角色和責任。

《香港01》「毛孩子」頻道的實戰經驗分享

是次工作坊亦很高興邀請到兩位《香港01》「毛孩子」的頻道編輯Dinnie和Yanby到場分享內容創作的一些秘訣，以及他們在創作「毛孩子」頻道內容時的心得。

Dinnie透過分析香港與台灣多個成功寵物KOL的案例，深入剖析他們的內容定位與特色。她指出每種風格都有其受眾，成功的關鍵不在於包羅萬象，而在於找到屬於自己的獨特角度，並持續深耕，建立鮮明記憶點。Dinnie亦分享到四大社群運營策略，協助學員系統化經營寵物帳號，包括：定期發布內容、積極互動回應、把握熱門趨勢以及拓展跨界合作。

以Yanby 則從「人設定位」與「平台運營」切入，分享了打造成功寵物帳號的關鍵心得。她強調，建立清晰的「人設」至關重要，並提出清晰人設帶來的三大優勢：有助吸引精準粉絲、開拓更多品牌合作機會以及清淅的創作方向。

針對內容規劃，Yanby建議創作者從三大方向著手：一是提供解方的「教育性內容」，教導讀者新技能或解決具體問題；二是給予啟發的「情感性內容」，透過分享成功或失敗經驗、個人故事來建立情感連結；三是創造歡樂的「娛樂性內容」，例如分享趣聞、笑話或迷因。她特別提醒，帖文應注重易讀性，使用短段落、點列式呈現，並適度加入Emoji，才能提升閱讀體驗。

最後，Yanby提醒創作者切忌購買粉絲與互動，因為此舉可能導致演算法誤判目標受眾、互動率持續下降，甚至面臨帳號被懲罰或Shadowban的風險。她強調「真實互動才是長遠發展之道」，鼓勵創作者專注創造有價值的內容，自然能吸引真實粉絲的支持與成長。

品牌親臨講解 為學員詳細介紹產品與品牌理念

品牌代表們不僅親自向學員展示產品，更深入講解品牌的核心理念與產品背後的設計故事。這讓學員們在接下來的創作任務中，能更精準地融入品牌精神，創作內容。接下來，學員們將運用選手包中的產品，在指定社群平台上實踐所學，將工作坊汲取的知識與靈感，化為實際的創作力！